眼睛乾的迷思！　醫籲：對症治療救乾眼

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】您也常覺得眼睛有異物感、乾澀，甚至不時雙眼紅腫發炎，即使點了眼藥水和藥膏，都不見症狀改善嗎？乾眼症的成因複雜，蟎蟲寄生、酒糟性皮膚炎或自體免疫系統失調都可能引起乾眼症。亞東醫院副院長張淑雯表示，上述因子導致乾眼症的患者很常見，必須先根據乾眼脂液檢查儀配合瞼板腺紅外線圖像，搭配細微角結膜斷層掃描（OCT）做檢查，確認是哪一個病因，再對症治療，否則不但療效不彰，恐還會加重病情。

找出致病原因！ 真正改善乾眼症

一般常見的乾眼症主因包含水液層淚腺淚液分泌不足、油脂層分泌不足、眨眼次數過少或結膜鬆弛症等，其中有8成患者是因瞼板線功能異常導致油脂層分泌不足所造成。然而，乾眼症細分為許多類別，像是蠕形蟎感染性瞼緣炎的患者也合併乾眼症，此疾病是專門孳生在眼瞼緣以及眼瞼皮膚的蟎蟲引起，眼部在長期發炎下，進而導致瞼板線功能異常，因此罹患乾眼症。張淑雯副院長表示，乾眼症成因複雜，醫師應當幫助患者找出致病原因，採取相對應的治療策略，才能真正的治療疾病。

乾眼症治療多元 須經專業眼科醫師評估診斷

張淑雯副院長表示，許多從風濕免疫科轉介過來眼科門診的患者，常認為自己是自體免疫系統失調所引起乾眼症，但其實高風險族群還是有可能因其他乾眼的危險因子而造成，建議依照專業的眼科醫師做評估診斷。此外，乾眼症治療方式多樣，她提到，針對輕度乾眼症的患者可適時補充人工淚液，舒緩眼睛的不適，但若較嚴重或是點人工淚液效果不彰者，可考慮使用淚小管栓塞法治療，讓淚液可以留在眼表面，不致由鼻淚管流至鼻腔。可幫助維持眼球上的淚膜穩定而達到緩解乾眼症。

眼乾只補水、熱敷恐無效 積極治療找回生活品質

近年由於乾眼症患者數量增加，民眾對於眼部保健的知識與診斷需求也更五花八門，有不少人自行買人工淚液或是求診各間眼科，點了好多種眼藥水卻不見改善，原因在於根本的發炎沒有治療好，卻一昧的補水，形成惡性循環，只會讓淚水分泌更少；或有些人自行熱敷眼睛以為能減緩症狀，結果越敷眼睛越痛而就診，張淑雯副院長呼籲，患者一旦眼睛不適，必須先釐清病因並配合醫師的指示治療，才不讓乾眼症影響生活品質。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48069/

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