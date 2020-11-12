【新冠疫苗戰】不讓輝瑞專美於前　俄羅斯稱國產Sputnik V疫苗保護力達92%

今年9月15日俄羅斯民眾接受Sputnik V疫苗施打的畫面（圖／美聯社） 今年9月15日俄羅斯民眾接受Sputnik V疫苗施打的畫面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）美國輝瑞藥廠日前宣布其新冠肺炎疫苗，能有效抵禦新冠肺炎，保護效力逾九成，歐美股市為之振奮，各國政府也蓄勢待發搶進疫苗，不消幾日，俄羅斯也宣布好消息，稱國產疫苗Sputnik V保護力達92%。

BBC報導，俄羅斯這次疫苗人體試驗共有16000人參與，相較之下，輝瑞聯手德國生技公司BioNTech的疫苗臨床受試者為其數倍，達43,500人。美國輝瑞9日稱疫苗保護力達九成，但有專家指保護力應該是逾90%。

雖然俄製疫苗Sputnik V受試者少了二萬七千多人，但俄羅斯還是對自家疫苗（由俄羅斯流行病學和微生物學國家研究中心研發）信心滿滿，稱保護效果達92%。目前人體試驗除了在俄羅斯，也在白俄、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉、及印度進行。

俄羅斯研究人員指出，不只是疫苗保護力更好，「安全性也不用擔心」，臨床試驗結果顯示，受試者注射一組二劑的疫苗後21天，都沒有出現意料之外的副作用。

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有效疫苗出世雖然是好事，但還是有一些問題待澄清，像是美國輝瑞及俄製疫苗在不同年齡族群身上的保護效力是否一樣好？疫苗施打後能提供多長的保護？終身，還是像一般流感疫苗的六個月？等等皆仍需更多數據給外界參考。

目前全球有數百家藥廠、生技公司或政府支持的機構各自投入研發新冠肺炎疫苗，其中有十幾家已進入最後的人體試驗階段，截至12日，僅美國輝瑞及俄國家研究中心有發表疫苗保護力成果。