晚期癌症患者都有骨轉移風險！　南台灣奇美醫學中心：若忽視骨頭痛恐面臨不可逆的骨骼併發症

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）癌症長年穩居我國國民致死原因之冠，根據衛福部最新資料顯示，平均每4至5分鐘就有1人新確診癌症。癌症治療多樣化，同時也需要病人及家屬具備自我覺察症狀與居家照護能力，才能與醫師共同抗癌成功，然而口語化說明或文字樣的資料病人常常不易了解或記不住，所以近年來醫院採用多媒體視覺化的資料，以互動的方式衛教病人，甚至於衛教影片也可以帶回家與家人一起討論。

為了營造良好的醫病溝通，奇美醫學中心近幾年來努力推廣『病人安全』，鼓勵病人『多發問』，以及要求醫院同仁要『用心聽』，醫療副院長田宇峯醫師強調，治療計畫不再僅是由醫師主導決定，而是需要病人充分了解各種治療方式的優缺點後，與醫師共同討論後所下的決策，所以稱之『醫病共享決策』。

田宇峯副院長說：目前奇美醫學中心已經有多項關於癌症治療的『醫病共享決策』的輔助說明工具，例如：『早期乳癌是否該接受全乳房切除?』、『攝護腺癌第三期該選擇手術或放射線治療?』…等，呼籲病友在選擇治療方式之前，除了醫師建議之外，可向醫師索取治療說明，了解各種可選擇的治療方式後，再提出來與醫師討論出最適合自己的治療方式。

馮盈勳主任提到，多數民眾聞「癌」喪膽，卻不清楚癌細胞還會轉移到骨骼，加速骨骼破壞速度，導致脊椎壓迫、病理性骨折、癱瘓等骨骼併發症，進而影響預後及生活品質。

馮盈勳主任表示，所有晚期癌症患者都有骨轉移風險，可能發生在癌症剛被診斷時，或癌症治療期間，或癌症治療後，例如常見的乳癌、肺癌、攝護腺癌、食道癌、多發性骨髓瘤都有相當的骨轉移機率，其他如大腸直腸癌骨轉移也有可能發生。尤其是多發性骨髓瘤，因為侵犯處就是骨髓，所以此症高達九成的患者會有骨骼病灶，許多患者確診時已發生骨折、脊椎壓迫等骨骼併發症。

有骨轉移合併骨折的病人，除了腫瘤治療，醫師以合適的藥物控制原發性癌症之外，必要時需要由骨科或神經外科醫師進行骨骼固定或腫瘤減壓手術，以及放射腫瘤科醫師安排骨骼局部放射線治療以減緩疼痛、盡可能恢復癌友行動力。

馮盈勳主任又說，骨骼內有負責汰換舊骨的蝕骨細胞，及製造新骨的成骨細胞，正常情況下二者速度應是相等的。但是，若癌細胞隨著血液、淋巴液轉移到骨骼，這就是骨轉移，此時癌細胞侵襲骨頭會激化蝕骨細胞，導致骨質流失速度太快，骨骼變得越來越脆弱，甚至骨折，行動會到限制，因此可能需要停止原定的療程，最後導致治療效果變差。

骨轉移目前的治療方式很多元，已有多種藥物通過健保給付，接受骨轉移治療除了可以預防骨骼併發症，同時可以減輕疼痛。馮盈勳主任特別提醒：癌症病友若出現骨骼疼痛或痠痛，一定要主動告知主治醫師，更不要輕易接受按摩或推拿，因為脆弱骨骼反而可能因為受到外力壓迫而骨折。

馮主任說：隨著醫療進步，癌症不再是絕望的代名詞，即使是已經轉移的癌症，也可以好好的接受治療，病人可以透過努力學習，善用醫院發展的各種衛教工具，讓自己自我照顧能量更提升，以維持癌症治療期間較好的生活品質。

為提升院內病友對於骨轉移的重視及積極治療，奇美醫學中心於11月11日至20日期間舉辦《BoneBone骨力 抗癌有力》活動，展示由台灣安進藥品公司贊助之【骨轉移衛教遊戲機】，透過遊戲機衛教，讓民眾了解「什麼是骨轉移」、「骨轉移治療與處理」，幫忙病人對骨轉移的症狀有所警覺，並在了解後與醫師配合治療，維持抗癌好「骨」力。