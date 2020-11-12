【美國大選】拜登人事任命首重防疫 老戰友出任白宮幕僚長

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統當選人拜登公布了白宮重要人事任命，由多年戰友克蘭（Ron Klain）出任幕僚長此要職。在政權交接混沌之際，他一上任就得面對新冠肺炎（COVID-19）疫情與參院恐仍由共和黨把持的多重挑戰。

《美聯社》報導，克蘭是政壇老驥，他於1990年代中期是當時副總統高爾（Al Gore）的幕僚長。歐巴馬執政第一任時，他也擔綱副總統拜登的幕僚長。今年拜登出馬角逐白宮大位，他一路追隨，身為顧問、參與其辯論會準備工作與疫情因應方針。二人已有三十年的交情。

白宮幕僚長不僅是總統的股肱大臣，在擬訂政策以及與國會協調上亦扮演關鍵角色。克蘭曾為歐巴馬政府的伊波拉（Ebola）防疫指揮官，也一手主導了歐巴馬2009年的經濟復甦計畫。拜登選擇克蘭為左右手，顯示武漢肺炎為新政之要務。

克蘭雀屏中選，也能讓民主黨進步派人士稍稍安心。他們本擔憂拜登可能會選擇其他高級幕僚，如芮契提（Steve Richetti）或利德（Bruce Reed）。芮契提曾為遊說大將，眾人對其不乏疑慮，利得則被視為路線過於溫和，恐不會積極推行改革。進步派認為，克蘭抱持開放態度，較可能支持他們在氣候變遷與醫療照護等議題之理念。

【美國大選】拜登人事任命重防疫 老戰友出任白宮幕僚長