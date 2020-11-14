2020臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證多元臺灣文學

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 臺灣文壇的年度盛事，2020臺灣文學獎金典獎贈獎典禮11月14日舉辦，將贈發百萬獎金的「金典年度大獎」、引領文學風向的「金典獎」與獎勵新人的「蓓蕾獎」。文學界老將、新秀前來分享獲獎者心情與榮耀，一同見證臺灣醞釀出的文學，如此多元、豐厚。

臺灣文學金典獎總獎項為8名「金典獎」，從中取1名獎金100萬元的「金典年度大獎」，另7名可分別獲贈獎金15萬元。並有3名獎勵首次出版新人的「蓓蕾獎」各獲贈獎金15萬元。除獎金外，各得獎者皆頒贈獎座1座。

從德國柏林返臺領「金典年度大獎」的陳思宏表示：《鬼地方》寫家鄉彰化永靖，出版之後曾擔心原鄉書寫，與這個世界的關聯不夠，但陸續收到許多讀者訊息，把永靖換成他們的原鄉、人物、場景、色調後皆相通，他發現：原來，你我都來自鬼地方。他也特別強調：臺灣是我最大的創作資產，島嶼給我絕對的書寫自由，我永遠珍惜。

陳思宏是傳統農家的第九個小孩，他提及自小常在數學課本上寫詩，在理化課本上寫小說。小地方、舊時代，沒有人跟他說，性向無妨。青春歲月，他花了很多力氣與自己的同志身分搏鬥，逃離原鄉，也懼怕回家。《鬼地方》寫返鄉，主角重回不自由的島嶼年代，痛哭一場。他希望，下一代的自由臺灣人，再也不需要為了爭取自由而損傷，再也不用為了自己的性向、性別而哭泣。

「金典獎」得主分別發表得獎感言。郭強生表示：很開心以《尋琴者》再次獲得金典獎。歲月慢火繼續地熬燒，生命濾網反覆篩去了雜質，終成為《尋琴者》這樣的沉靜。活過，就會長出文學，我是如此深信的。

黃春明認為：我用自己的腳讀地理，村裡莊外，海邊山野，到處跑透透，人也見多。這些經驗，成了《跟著寶貝兒走》的創作材料。如果生活即是教育，那麼年紀就是代表我的資歷。敬請原諒，讓我依老賣老，自我安慰一番。

廖瞇指出：寫出《滌這個不正常的人》是面對自己不知道該怎麼面對的，然後在寫完後，持續面對。感謝在我生命中曾經好好對待我的「每、一、個、人」，使得我累積足夠的力氣去面對自己的害怕，並學著不去逃避，學著靜下來看別人也看自己，學著去了解什麼是愛。

劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》是 2020 臺灣文學獎金典獎參選作品中，最特殊的一本，因為書成之際，19 歲的作者劉宸君，在尼泊爾高山健行時，因遇暴風雪，避難於岩洞時不幸離世。編者之一羅苡珊代為發表感言：宸君面對死亡的書寫，成為了文學。代表的是更重要的意涵——愛，也能夠跨越生死。

蘇致亨表示：《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》這樣一本寫「失語世代」的故事能夠獲獎，內心非常感動。關於戰後臺灣史，還有太多太多的空缺、誤會與謎題值得我們去探索。

榮獲「金典獎」與「蓓蕾獎」的林新惠指出：《瑕疵人型》的「科幻」像飛機離開地表後，才能看見地面物的整體結構。感謝金典獎讓我知道摸索出來的航高，是可行的；讓我多一些信心面對航行時的亂流。同獲雙獎項的陳昌遠說：《工作記事》蒐羅近6年詩作，感謝報紙印刷廠工作，讓我在面對印刷機輪轉時，內心也能輪轉我的文學夢。「蓓蕾獎」得主之一蔡翔任表示：這幾年的摸索經常讓我陷入自我疑懼、不安與孤單，生怕自己的美學追求原是歧誤而白忙一場。所以，《日光綿羊》得獎的肯定對我而言是莫大的鼓勵，讓我可以繼續用寫詩來感謝這一切。

各得獎者感言與各評審委員對得獎作品之短評，均收錄於臺灣文學館出版之《2020 臺灣文學獎金典獎特刊》。



2020 金典年度大獎由《鬼地方》作家陳思宏榮獲。(圖/國立台灣文學館提供)