Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

誠品書店2020年度暢銷榜前10名　療癒類書籍受青睞、反映疫情與社會苦悶

誠品書店表示，「定靜安慮得」可說是今年2020的關鍵字，能安定內心的書籍，較獲讀者青睞。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/11 21:18
圖/誠品官網 (TN後製) 

圖/誠品官網 (TN後製) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）誠品書店今天(11日) 公布年度Top 10暢銷榜，今年因疫情導致社會封閉，大眾苦悶的心情也反映在選書上。誠品書店表示，「定靜安慮得」可說是今年2020的關鍵字，能安定內心的書籍，較獲讀者青睞。

誠品在新聞稿指出，2020年這些屬於「回應內在心境」的作品，其讀者多是25至35歲的年輕世代，除了內容切中人心，社群操作與粉絲經營也為作品的人氣加分。

今年Top 10書籍中，共有4本入榜作品(編按: 紫色標示) 屬於此類別，包括

第1名: 萬特特等作家出版的「毒雞湯」心理書「這世界很煩，但你要很可愛」，希望大家保持心境可愛，才能對人生無畏。

第3名: 作家不朽的作品「所有溫柔都是你的隱喻」，盼讀者溫柔面對外在，做自己世界的唯一。

第4名: 作家老楊的貓頭鷹「每天演好一個情緒穩定的大人」，寫給被社會逼迫長大的每一個人，無論在任何困境中都要堅強面對。

第6名: 暢銷作家張西的作品「我還是會繼續釀梅子酒」，將生活中的悲傷、疲憊與迷惘，都沉澱為內心能量

此外日本知名作家東野圭吾的動人故事「祈念之樹」並列第6名

第2名: 知名YouTuber柴鼠兄弟的作品「跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機」，把理財知識化繁為簡受到投資新手喜愛。

第5名:藝人吳姍儒的作品「我的存在本來就值得青睞」

第8名: 台灣知名作家龍應台第一本長篇小說「大武山下」龍應台的作品融合懸疑、推理、生態等元素，展現多元創作魅力

第9名: 暢銷作家Peter Su的作品「後來的你，好嗎？」，將友情的聚散離合以觸動內心的文字記錄，打動無數讀者。

第10名: 陳文茜的作品「終於，還是愛了」透過回顧一生的故事與經歷，肯定自己身為「女人」的身分，是陳文茜創作生涯最刻骨銘心的作品，也引起女性讀者共鳴。
定靜安慮得
療癒
武漢肺炎
疫情
暢銷榜
TOP10
誠品書店

相關新聞

即起開放登記！台灣國產新冠肺炎疫苗招募2萬名受試者　有車馬、營養費等補助
即起開放登記！台灣國產新冠肺炎疫苗招募2萬名受試者　有車馬、營養費等補助
2020/11/11 16:16
台灣增4例新冠肺炎境外移入 比利時男檢疫期間出現症狀卻未通報
台灣增4例新冠肺炎境外移入 比利時男檢疫期間出現症狀卻未通報
2020/11/11 14:15
中國新冠肺炎疫苗受試者死亡　外傳死因為自殺　巴西暫停測試
中國新冠肺炎疫苗受試者死亡　外傳死因為自殺　巴西暫停測試
2020/11/11 10:46
【美國輝瑞疫苗懶人包】保護力達九成！新冠肺炎疫苗六大QA看這裏
【美國輝瑞疫苗懶人包】保護力達九成！新冠肺炎疫苗六大QA看這裏
2020/11/10 16:00
旅遊平台推薦台灣5條療癒路線　登山探秘境、拍美照任你行
旅遊平台推薦台灣5條療癒路線　登山探秘境、拍美照任你行
2020/11/10 15:25