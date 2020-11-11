誠品書店2020年度暢銷榜前10名　療癒類書籍受青睞、反映疫情與社會苦悶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）誠品書店今天(11日) 公布年度Top 10暢銷榜，今年因疫情導致社會封閉，大眾苦悶的心情也反映在選書上。誠品書店表示，「定靜安慮得」可說是今年2020的關鍵字，能安定內心的書籍，較獲讀者青睞。

誠品在新聞稿指出，2020年這些屬於「回應內在心境」的作品，其讀者多是25至35歲的年輕世代，除了內容切中人心，社群操作與粉絲經營也為作品的人氣加分。

今年Top 10書籍中，共有4本入榜作品(編按: 紫色標示) 屬於此類別，包括

第1名: 由萬特特等作家出版的「毒雞湯」心理書「這世界很煩，但你要很可愛」，希望大家保持心境可愛，才能對人生無畏。

第3名: 作家不朽的作品「所有溫柔都是你的隱喻」，盼讀者溫柔面對外在，做自己世界的唯一。

第4名: 作家老楊的貓頭鷹「每天演好一個情緒穩定的大人」，寫給被社會逼迫長大的每一個人，無論在任何困境中都要堅強面對。

第6名: 暢銷作家張西的作品「我還是會繼續釀梅子酒」，將生活中的悲傷、疲憊與迷惘，都沉澱為內心能量。

此外日本知名作家東野圭吾的動人故事「祈念之樹」也並列第6名。

第2名: 知名YouTuber柴鼠兄弟的作品「跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機」，把理財知識化繁為簡，受到投資新手喜愛。

第5名:藝人吳姍儒的作品「我的存在本來就值得青睞」。

第8名: 台灣知名作家龍應台第一本長篇小說「大武山下」。龍應台的作品融合懸疑、推理、生態等元素，展現多元創作魅力。

第9名: 暢銷作家Peter Su的作品「後來的你，好嗎？」，將友情的聚散離合以觸動內心的文字記錄，打動無數讀者。

第10名: 陳文茜的作品「終於，還是愛了」。透過回顧一生的故事與經歷，肯定自己身為「女人」的身分，是陳文茜創作生涯最刻骨銘心的作品，也引起女性讀者共鳴。