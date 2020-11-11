【無畏無懼】停業3週後　台灣「保護傘」餐廳低調重開

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）10月中旬遭潑灑穢物而暫時歇業的台北市大安區「保護傘」餐廳，經過3週重整，今天(11/11) 重新開幕，店家低調不願受訪。立法院長游錫堃與民進黨籍立法委員范雲送上花籃祝賀。時代力量執行長李兆立則現身支持。

協助在台尋求庇護香港人維持生計的「保護傘 Aegis」餐廳，10月16日遭人潑穢物，在經過3週停業後，今天中午11時30分正式重新開業。

由於日前餐廳方面已透過臉書粉絲團宣布此項消息，因此今天上午開門前，門外已聚集大批媒體守候。不過店家低調表示，不願受訪，但歡迎入內消費用餐。

雖然保護傘餐廳保持低調，不過門口仍可看見一盆祝賀盆景，是立法院長游錫堃致贈。中央社報導，賀卡上寫下「無畏無懼」，表達對港人的支持；店內另一個祝賀盆景則是立委范雲所致贈，上面寫著「願榮光歸香港」。

中午12時左右，時代力量智庫執行長李兆立現身保護傘餐廳外，受訪時指出，這是第二次來到店內用餐，盼以行動表達支持。

李兆立說，保護傘的食物滿好吃的，而且也可以提供在台港人的保護，這是一件很好的事。同時希望台灣的民間與政府能夠一起努力，提供港人更安全的環境。

根據檢調調查，潑灑穢物的嫌犯背後確實有中國勢力，李兆立表示這樣的結果確實一如外界預期，也正因如此，才更希望政府有關部門可以加緊調查。

他指出，「反滲透法」已經於去年（2019) 年底通過，但這類滲透或操控的情形都還沒有辦法受到法律遏止，希望政府能夠盡快釐清相關法律，藉此保障台灣民眾與港人的生活安全。

今天上午剛開門時，顧客不多，接近用餐時間後，人潮才慢慢湧現。

一名台大王姓學生與同學一起前往餐廳用餐，他受訪時表示，暫停營業之前就已經多次來用餐，自己也非常認同香港民眾的訴求，相信這次的事件會更加堅定港人們的決心。

另一位方姓學生則表示，事件可能讓一些港人擔心台灣的環境，但實際上多數的台灣人「都支持港人」，希望港人不要因此喪失對台灣的信心。

保護傘餐廳遭潑穢物案，北檢9日起訴，10日將4名犯嫌移審。台北地院10日傍晚開庭後，認定4人沒有羈押必要，裁定各5萬元交保、限制出境並不得騷擾告訴人（保護傘餐廳負責人）。

台北地檢署表示，待收到裁定書後，再研議是否提起抗告。

受命法官黃子溎10日下午召開移審庭，聽取莫凡、李昭慶、李昭信及江啟榮等4被告以及檢察官、辯護人說法後，當庭諭知各新台幣5萬元交保，即日起限制出境8個月，不得騷擾告訴人或對告訴人做不法行為；限定4小時覓保，若覓保無著改以羈押。

法官表示，4名被告全部承認犯罪事實及罪名（強制罪、毀損罪等），審酌未到案共犯（帶有政治色彩），但無證據顯示4人有任何政治意識型態，也沒有幫派背景，也已供出指使者為陳彥霖，均坦承動機、分工及手法，所犯罪名非重罪，羈押前有固定工作及住居，因此認定本案4名被告無羈押必要。

李昭信等4人在庭上均承認全部犯罪事實及罪名，均否認知情陳彥霖教唆的動機，當初犯案動機只是為了賺取酬勞，更不知道餐廳負責人背景，然後都願意與餐廳負責人和解，也請求法院安排調解庭，4人也都請求法院以交保、責付等方式替代續行羈押。

李昭信在庭上說，他與陳彥霖透過微信聯絡，陳彥霖告知他找人去餐廳潑糞可賺取新台幣6萬元已收款，其中1萬5000元已交付潑糞的莫凡，為莫凡請律師花掉2萬元，其他剩下金額還沒朋分。

李昭慶及江啟榮分別表示家中有4歲及2歲幼兒須照顧，請求不要羈押。

公訴檢察官認為全案尚有被告未到案，而李昭信等4名被告雖供稱陳彥霖是幕後指使者，但到底事情為何，仍待查明，且為了區區6萬元潑穢物顯與常情不符，本件犯案是否具有政治動機也有待釐清，加上案發後所有通聯、影片均遭被告刪除，顯然有串、滅證之虞，且4人暫時羈押在看守所也可保其生命安全，請求繼續羈押禁見。

「保護傘餐廳」由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，10月16日中午遭人潑灑穢物，台北市警方17日凌晨逮捕涉案25歲男子莫凡，隨後循線逮捕李昭慶、李昭信（26歲、24歲）及25歲的江啟榮到案。檢方先後將4人聲請羈押禁見獲准，11月9日偵結起訴，並指揮警方持續追查潛逃的中間人陳彥霖及中國金主身分。

11月7日晚「保護傘」餐廳在臉書預告將於11月11日恢復營業，並強調「打擊只會令我們更茁壯，威嚇使我們更昂首向前」。