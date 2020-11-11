天成飯店參加臺鐵鐵路便當節 每日限量推出「嗚比Wubby鐵路便當」

臺灣鐵路管理局舉辦「鐵路便當節」邁入第六屆，喚起搭乘火車、吃鐵路便當的旅行回憶，今年活動將於11月13日至16日，在台北車站一樓大廳登場。天成飯店集團今年首次參加鐵路便當節，以向來廣受好評的飯店人氣便當於這次活動呈現，每日限量推出「嗚比Wubby鐵路便當」，獻藝主廚團隊招牌的港式三寶，同步販售「添福平安豬腳麵線禮盒」、「成就非凡土鳳梨酥」以及「六國麵包坊生吐司」等招牌品項，以及眾多串接旅行主題的天成文旅商品，期待往來旅客造訪攤位，一塊探尋旅行的美好回憶。

嗚比Wubby鐵路便當首度登場

天成飯店集團已有超過40年的飯店經驗，2011年起整合各館營運，並於2016年成立集團CDC設計中心(COSMOS DESIGN CENTER)，接受業主委託展開旅館籌設，並透過核心工具「劇本法」流程來進行旅館開展，也發展出每一個飯店館別的代言人。其中台北天成大飯店的代言人「嗚比Wubby」，設計概念貫穿火車鳴笛、車輪等樣態，討喜的模樣陪伴著旅人，從飯店開啟旅程、發現新事物。

此次鐵路便當節推出的「嗚比Wubby鐵路便當」，由可愛討喜的嗚比擔綱，菜色由天成飯店集團星級主廚團隊嚴選櫻桃鴨掛爐烘烤，融合廣式油雞、明爐烤鴨與廣式叉燒，這廣式燒臘的三大天王。其中明爐烤鴨更是深獲老饕愛戴，肥美櫻桃鴨透過廚師團隊熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味。

廣式叉燒精選台灣豬梅花肉部位，其油花分布均勻且肥瘦合宜，先以醃料費時一天醃入味後入爐烘烤，然後將叉燒肉浸泡於蜜汁中，再次慢火烘烤至表層呈現迷人光澤，廣式叉燒入口軟嫩、滋味迷人。廣式油雞選用優質肉雞腿，在烹調油雞時火候尤其需要控制得宜，將雞肉浸泡在主廚秘製老滷中，讓油雞慢慢燜熟，來維持雞肉的軟嫩質地，並充分吸收滷汁的迷人菁華。除了主菜廣式燒臘三大天王外，便當也搭配季節時蔬，讓旅客享用營養均衡的美味鐵路便當，嗚比Wubby鐵路便當每個200元，每日限量100個售完為止。

星級飯店人氣禮盒伴手禮

除了每日限量的鐵路便當外，也推出添福平安豬腳麵線禮盒、成就非凡土鳳梨酥以及六國麵包坊生吐司等招牌商品，添福平安豬腳麵線禮盒售價888元，內含1.6公斤豬腳帶蹄花、手工麵線，主廚團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌，是子女表達孝心為父母添福添壽，以及齊聚團圓、答謝餽禮的最佳選擇。

豬腳選用重達1.6公斤肉質彈牙的豬前腳帶蹄花，汆燙後將豬腳以蔥、薑、辣椒、醬油、冰糖與桂皮、草果等多味中藥材香料以文火燉煮三小時，香氣四溢的豬腳表面透露誘人醬色，Q彈的豬皮充滿膠質嘗起來不油不膩，搭配晶瑩剔透的手工麵線，一碗充滿祝福美意的豬腳麵線絕對是最溫暖的饗宴。

成就非凡土鳳梨酥則是研發團隊選用台南關廟鳳梨，依照獨家比例配方烘焙，每盒售價480元(12入)，外層鬆軟金黃餅皮，包裹著純手工熬煮的土鳳梨餡，每一口散發出濃郁醇厚鳳梨原香，豐富纖維食感，清香甘美，不論企業送禮或團聚應景，皆是最佳選擇。

至於近期當紅的六國麵包坊生吐司，由主廚選用素有流淚麵粉美名的日本凱薩琳麵粉，麵粉粉質柔軟、細緻，更散發天然麥香原味；取麵粉快速沖入熱水混合成鬆軟湯種，湯種更顯濕潤及具有延展性，再將凱薩琳麵粉加入酵母、以生米熬煮多時的稀飯、湯種、魯邦種以及甜度爽口保水性較高的上白糖一同攪拌發酵5小時，再放置靜置一夜，靜置後麵糰隔日再經過攪拌及均勻塑型，即可放入烤箱，以上火240度、底火230度烘烤28分鐘，入口嘴裡化開般的濕潤，令人感受到真材實料的用心，生吐司每顆60元，兩顆特價100元，每天限量100份。