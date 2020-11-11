板橋凱撒家宴港點吃到飽 饗家滋味升級2.0

板橋凱撒家宴中餐廳自8月起推出期間限定港點吃到飽活動廣受消費者喜愛，開賣不到一週即場場爆滿、提早預訂至10月下旬，前來品嚐多為友人或家庭聚餐2至4人相約而來嗑美食，而最高紀錄更有同桌2位客人當次用餐完食多達50盤餐點(原總價超過12,500元)，等於兩人只需要花1折的價格即可享受超值優惠！為延長好評活動、同時配合新北耶誕城盛事期間，即日起再加碼延長活動至12/31，並升級推出「饗家滋味2.0」，平日週一至週五午餐及週一至周四平日晚餐時段供應粵菜港點吃到飽、每位680+10%元，全新菜單46道美饌提供無限享用，包括江南小吃、風味砂鍋類、田園時蔬、港式點心、珍品海鮮等七大類，詳情預約請洽02-8964-3952。

饗家滋味 港點吃到飽2.0