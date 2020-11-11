聽見你的聲音 新北幼兒園普特融合生命的美好

融合教育是實現身心障礙者教育平權的關鍵， 新北市在幼兒園階段透過「全日融合」、「半日融合」、「 部分時間融合」以及「主題融合」等方式， 讓普幼老師及特教老師共同合作，安排合宜課程及大肌肉活動， 在特教教師陪伴引導下，讓特教孩子習慣與人接觸外， 也讓幼生從小養成同理心、關懷互助的良好品德， 目前共計有30園有集中式特教班參與融合教育方案。

淡水幼兒園何仁馨園長談到，小翰是一位重度聽損的孩子， 剛就讀幼兒園時，起初不太適應。舉凡園內作息、老師的指令、 教室很多同學的聲音，開口講話別人聽不懂，都讓他很緊張和挫折， 幼兒園教師、語言治療師和學前特教巡迴(含聽障) 輔導老師共同跨專業團隊一起合作，不論在教育輔具、 生活助理員上，都盡量協助並支持小翰和他的家人。

小翰的父親認為，幼兒園對於身心障礙的學生都相當支持與照顧， 在提報期中鑑定的過程中，幼兒園都提供詳細的說明， 甚至可以申請雜費補助以及輔具申請(FM調頻教學系統)， 讓原本緊張入學的家長，心中的大石頓時鬆了下來， 而且非常高興孩子上幼兒園還能得到這麼多資源和協助， 看到孩子跟著同學會一起進行團體活動、敲樂器、 在學習區操作紙偶自編故事，甚至也可以上台講故事給全班同學聽， 尤其是聽到小翰回家說故事給全家聽的時候，深為孩子的成長感動。

教育局表示，公立幼兒園招收1~3名各類型的特殊需求幼生， 以融合教育的方式進行教保服務，另針對專設特教班之園所， 均安排融合教育時段，以最少的限制環境為主要概念， 希望讓特殊需求的幼兒與普通幼生一起接受教育， 透過特教班以及普通班的幼兒園老師們共同努力， 設計出各種融合課程模式與實施方法，不論在融合前的準備、 教育資源的導入，甚至融合課程的教學模組研發等， 都是在協助有特殊需求的孩子與同學在互動中相互成長， 提升學習品質。