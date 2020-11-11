全台年終壓軸盛會「2020新北歡樂耶誕城」登場

被譽為全台年終壓軸盛會的「2020新北歡樂耶誕城」，將於11月13日至2021年1月3日盛大舉行，與耶誕城主場僅一街之隔的全國最高自助餐廳「50樓Café」(50F)，也將同步推出「海陸盛宴」共襄盛舉，超強卡司由「醬燒海鮮」和「美國和牛正韓部隊鍋」挑大樑，濃鮮海味和噴香鍋物食材豐美、任吃到飽，絕對是遊城補充體力的最佳良伴，不容錯過！50樓Café現與多間銀行合作，其中遠東商銀卡友最高可享刷卡消費天天8折(特殊節日除外/詳見備註)，歡迎多加利用；活動期間人潮爆多，請早訂位以免向隅，訂位專線為(02)7705-9723。

位於板橋大遠百旁、新北地標百揚大樓50樓的「50樓Café」自助餐廳，擁有360度環場視野，也是俯瞰新北耶誕城獨一無二的制高點，置身其間，既可飽覽窗外的迪士尼童話世界和絢麗燈海，又可飽餐琳瑯滿目的海陸百匯和耶誕美點，讓來客在歲末年終以美食美景註記快樂時光！

50樓Café的冠軍主廚陳俊杉，常為農政單位代言當令食材，嫻熟中西烹技，率領團隊精心規劃歲末強檔，口袋名單中，海鮮自是首選，匯集了魷魚、淡菜、扇貝、墨魚頭、鯛魚片和來自龜山島海域的大頭甜蝦，經過烘烤後，加上甜玉米、炸芋頭、紅黃椒等時蔬，再以主廚自製沙嗲醬拌炒入味，做成的醬燒海鮮盛盤後直接上桌，海味各自爭鮮，醬香微辣帶甜，保證好吃過癮！

時序入冬，鍋物備受喜愛，主廚就讓美國和牛正韓部隊鍋首度躍上餐檯！正宗湯底除了有韓式辣醬、韓國辣椒粉，卻還加了秘密武器─讓湯頭回甘的白味噌，更添風味；然後取湯下料、現煮現吃，主角是日本和牛與美國安格斯牛混種的美國極黑和牛肉片，油花均勻、柔嫩多汁，搭配泡菜、時蔬、鴻喜菇、小香腸、年糕和泡麵，待湯汁沸騰，舖上起士片，即可離火開吃。和牛油潤甘甜，配菜濃郁噴香，享受升級，讓人大快朵頤！

活動期間，生猛海鮮吧、人氣日料區、炸物燒烤、爐烤美國牛肉，也都是排隊美食！近期新增的印度料理區，由系出名門的西廚陳博逸掌杓，深獲好評！他也配合耶誕佳節，端出有滋有味的特色佳餚，包括香氣襲人的牛腩濃咖哩、多種香料搭配優格醃製而成的坦都里烤雞翅、濃郁味美的鮮魚椰奶咖哩、以及清爽的薑黃咖哩波菜，另備風味道地的印度烤餅、脆球、薑黃香米飯等可供佐食。

除此之外，令人目不暇給的中西熱食也有新作，近來相當流行的四川乾鍋料理，因其湯少味足，麻辣鮮香，也是極為適合天冷享用的菜色，主廚擬定了乾鍋香辣蟹、乾鍋香菇鴨、乾鍋黑椒蝦、以及乾鍋脆藕片、乾鍋花椰菜等，準備輪番上陣，霸佔口碑。另一現點現煮的台灣味虱目魚粥，也有現切紅糟肉、炸豆腐幫襯，燙口噴香，料將大受歡迎。

歲末年終，應景的甜點也很吸睛，像是樹幹蛋糕、抹茶聖誕樹杯子蛋糕、法式肉桂蘋果派、和草莓卡士達塔，其它還有沙哈蛋糕、榛果焦糖酥派、經典提拉米蘇、香草烤布蕾、蘋果紅茶慕斯…等，加上國人最愛的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋，享受超值，怎能不衝一波！

謹此提醒，實際品項以現場供應為準；50樓Café自助餐廳的餐費如下：平日─午餐NT$799、晚餐NT$899，假日─午餐NT$899、晚餐NT$999，餐費皆須外加一成服務費。

備註：活動期間，適逢耶誕節、跨年和元旦，餐費將有變動，各銀行信用卡亦有不適用日期和使用規定，詳見餐廳官網。