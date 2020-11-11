富邦金控2020年前10月稅後淨利745.87億元 EPS 7元 再創歷史新高

富邦金控2020年10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2020年10月稅後淨利為40.48億元，累計前10
月稅後淨利493.76億元，較去年同期大幅成長80%， 主要受惠於投資績效亮眼。今年前10月初年度保費收入（Firs t Year Premium）達1,015億元，總保費收入（Total Premium）為4,474億元。
- 台北富邦銀行2020年10月稅後淨利15.47億元，
淨利息收益維持穩定，累計前10月稅後淨利169.34億元。 北富銀2020年10月底逾放比率為0.18%， 備抵呆帳覆蓋率為720%。
- 富邦產險2020年10月稅後淨利2.88億元，較去年同期成長
76%，累計前10月稅後淨利43.15億元，較去年同期成長1 6%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前10月簽單保費收入 較去年同期成長7%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。
- 富邦證券2020年10月稅後淨利3.47億元，較去年同期成長
102%(註2)，獲利成長主要受惠於經紀、 承銷等業務提升及市場成交量回升。累計前10月稅後淨利為32. 95億元，較去年同期成長40%(註2)。
- 富邦華一銀行2020年前10月獲利成長強勁，稅後淨利達新台幣
18.01億元，較去年同期成長48%， 主要受惠於淨利息收入帶動。