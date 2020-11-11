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富邦金控2020年前10月稅後淨利745.87億元 EPS 7元 再創歷史新高

By  台灣英文新聞
2020/11/11 17:31
富邦金控2020年前10月稅後淨利745.87億元 EPS 7元 再創歷史新高

富邦金控2020年10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘(EPS)為7元，稅前及稅後淨利再創歷史新高。富邦金控10月底每股淨值為56.83元(註1)。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  • 富邦人壽2020年10月稅後淨利為40.48億元，累計前10月稅後淨利493.76億元，較去年同期大幅成長80%，主要受惠於投資績效亮眼。今年前10月初年度保費收入（First Year Premium）達1,015億元，總保費收入（Total Premium）為4,474億元。
  • 台北富邦銀行2020年10月稅後淨利15.47億元，淨利息收益維持穩定，累計前10月稅後淨利169.34億元。北富銀2020年10月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為720%。
  • 富邦產險2020年10月稅後淨利2.88億元，較去年同期成長76%，累計前10月稅後淨利43.15億元，較去年同期成長16%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前10月簽單保費收入較去年同期成長7%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。
  • 富邦證券2020年10月稅後淨利3.47億元，較去年同期成長102%(註2)，獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升。累計前10月稅後淨利為32.95億元，較去年同期成長40%(註2)。
  • 富邦華一銀行2020年前10月獲利成長強勁，稅後淨利達新台幣18.01億元，較去年同期成長48%，主要受惠於淨利息收入帶動。