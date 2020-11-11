富邦金控2020年前10月稅後淨利745.87億元 EPS 7元 再創歷史新高

富邦金控2020年10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利 63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、 稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘 (EPS)為7元，稅前及稅後淨利再創歷史新高。富邦金控10月 底每股淨值為56.83元(註1)。

各子公司獲利表現詳細說明如下：