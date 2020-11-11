守護山林 現場查復快速 山坡地監測新北獲獎

109年國土利用監測整合計畫成果發表會日前於臺大 醫院國際會議中心舉行，在山坡地保育利用管理上， 農業局會同市府及轄內各公所共同合作， 避免未經水土保持申請即擅自開發行為，共同守護新北山坡地， 因執行績效良好，深獲行政院農業委員會水土保持局肯定，獲頒「 績優單位」獎牌一面，今(11)日在市政會議將此榮耀獻給市府。

行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、 內政部營建署城鄉發展分署及經濟部水利署共同辦理「 國土利用監測整合計畫成果發表會」， 並透過發表會公開表揚績優單位。發表會已於109年10月22日 於臺大醫院國際會議中心辦理， 由水保局王副局長晉倫授予新北市等六縣市政府「 執行山坡地監測績優單位」獎項。 另新北市城鄉發展局協同市府各機關通力合作， 有效防止不當違規開發，並落實土地資源及環境管理， 亦獲內政部頒發為績優單位。

本次發表會係由水保局統整108年度各機關執行山坡地疑似違規之 衛星影像變異點情形，新北市因山坡地範圍幅員廣闊， 山坡地違規開發案件及陳情案件也較其他縣市多， 為有效提高水土保持管理效率及防止山坡地違法開法利用， 農委會水保局運用前後期衛星影像篩選比對出土地利用變異點位， 每月1次通報衛星影像輔助監測變異點予各直轄市及縣(市)政府， 接獲通報後立即前往現地進行查報及制止違規使用， 並後續追縱查報及回報處理情形，108年度新北市山坡地疑似違規 之衛星影像變異點發布後市府皆於10日內完成現場查復工作， 讓山林違規行為無所遁形，故獲得農委會肯定， 評定為執行優良機關，全國僅6個縣市政府獲獎， 本獎項為全國首次頒發，其執行成效獲得肯定。

農業局表示，在山坡地保育利用管理上， 農業局會同市府及轄內各公所共同合作， 避免未經申請即擅自開發行為，共同守護新北山坡地，另外， 民眾對水土保持法規如有相關疑義，每周一、四早上9點到12點， 都有安排水土保持服務團在新北市政府22樓農業局櫃檯駐點提供免 費諮詢服務， 或上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢，另 11月25日新北市水土保持服務專車第19站將前往土城區公所， 以多元服務為民眾解惑水土保持，做好山坡地保育利用與永續經營。