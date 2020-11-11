臺灣證交所：全體上市公司109年10月份當月營收較108年同期成長0.79％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計867家及77家，除康友製藥控股有限公司（代號：6452）因故無法如期申報外，餘943家已於109年11月10日前完成109年10月營收申報作業。

依據上市公司公告109年10月營收顯示，本（10）月份全體上市公司營收總計3兆416億元，較108年同期成長239億元（0.79%），營收成長公司共507家，衰退公司共436家，較107年同期衰退783億元（-2.51%）。另累計1至10月全體上市公司營收總計26兆3,464億元，較108年同期衰退3,756億元（-1.41%），營收成長公司共405家，衰退公司共538家（相關資料詳如附表），較107年同期則衰退3,518億元（-1.32%）。

全體上市公司109年10月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為生技醫療業、半導體業及電機機械業，衰退趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及金融保險業。全體上市公司1至10月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、建材營造業及生技醫療業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（10）月份營收成長較大之產業，生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，加上遠距辦公、教學推動電腦儲存及消費性電子需求提升，電機機械業因個別公司受下游需求增溫帶動業績成長，故營收較108年同月成長；當（10）月份營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，金融保險業因個別公司壽險業務受保險新制、期滿保費退還等因素影響，保險業務淨收益減少，致本月較108年同月營收衰退。