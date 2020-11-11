「墨仙有愛 擁抱希望」 墨仙基金會捐30萬元獎勵46位清寒學子

由財團法人墨仙社會福利慈善基金會捐款贊助的「墨仙有愛、擁抱希望」獎助學金，在龍山寺板橋文化廣場大會堂頒發，計有國中小、高中職、大學等46位學生獲得，總頒發金額30萬元。墨仙基金會董事長楊隆順表示，希望藉此鼓勵弱勢家庭的子女奮發向上，努力求學，將來出社會後有所發揮，並能改善家庭生活。

「我曾想過，如果有一天媽媽離開了我，我會有什麼反應?又該如何面對?」來自單親家庭的小慧，由媽媽獨立照顧三姐妹，但媽媽後來罹患鼻咽癌，歷經復發與治療，很難找到工作，幸好透過社會局以工代賑，使小慧一家暫時得到溫飽，小慧很懂事，也很努力向學，這次獲社會局推舉得到墨仙獎學金。

墨仙基金會董事長楊隆順表示，該會是由洪亮宇所創辦，以紀念母親王墨仙撫育之恩，秉持以兒少為中心，協助失親或缺乏母愛的弱勢兒少獲得適當的就學、就養、就醫、就住等基本生活需求，希望為弱勢兒少盡份心力。

社會局副局長許秀能代表市府到場頒獎，她表示，非常感謝墨仙基金會的愛心，對新北市弱勢家庭子女教育的支持，這次頒發的對象，都是社會局就服務中的弱勢個案所篩檢並經審核通過，希望能幫助學子自立自強。

許秀能說，為幫助弱勢家庭脫貧，市府規劃辦理為期3年的「以工代賑培力計畫」，歡迎善心企業一起投入，該計畫與就業服務處合作，協助輔導弱勢家庭逐步轉入一般性就業市場，以脫離社福依賴，增加社會競爭力與家庭經濟收入。