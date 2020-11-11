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【美國自顧不暇】全球最大貿易協定RCEP有望簽署 中國藉機鞏固亞太勢力

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/11 17:11
習近平在2020中國國際進口博覽會致詞（圖／美聯社）  

習近平在2020中國國際進口博覽會致詞（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國仍處於選後混亂、各方傾軋之局勢，而一項影響國際經貿甚鉅之事件正在發生。東協（ASEAN）10國與5個亞洲國家可望於周日（15日）完成談判，簽署由中國主導之全球最大貿易協定。

路透》報導，東協10國與中國、日本、南韓、澳洲與紐西蘭預計於周末透過視訊峰會簽署延宕已久的「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。此一協定將使區域各國工業與農業產品關稅逐步降低，並就資訊轉移訂定規範。

這15個締約國人口佔全球三分之一，GDP佔全球29%，規模之大可見一斑。RCEP之談判始於2012年，原本包括印度，但該國憂心逆差擴大，於2019年選擇退出。根據《日經亞洲評論》，日本仍積極接觸印度，盼其重回談判桌。

中國無疑將透過此協定強化其區域影響力，成為東南亞、日本、南韓的重要貿易夥伴，並在制定貿易法規上取得更大發話權。延續歐巴馬「重返亞洲」（Asian pivot）戰略布局的美國總統當選人拜登，本有機會一改川普的「美國優先」（America First）政策，重新建立美國在亞洲勢力，但因川普不願認敗，交接遇阻，也因此難以在這區域貿易舞台上大力施為。

【美國自顧不暇】全球最大貿易協定RCEP有望簽署 中國藉機鞏固亞太勢力
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