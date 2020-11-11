中國人大出手　4香港立法會議員喪失資格

香港民主派議員郭榮鏗（左起）、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌（照片來源：美聯社提供） 香港民主派議員郭榮鏗（左起）、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）中國全國人民代表大會常務委員會針對四名香港立法會議員資格問題做出決議，而北京官媒新華社今（11）日率先揭露，包括郭家麒等四名民主派議員，因不符合決議中的法定要求和條件遭到「DQ」，即時喪失議員資格。

根據新華社，人大常委會審議《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》是中國國務院應香港行政長官的請求而提出，而決議裁定，香港立法會議員，因宣揚或支持「港獨」、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護香港《基本法》及效忠香港的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

決議指出，此次決定適用在原定於9月舉行的香港第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被港府裁定提名無效的四名第六屆立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，以及梁繼昌。

遭拔除議員資格的四人隨後召開記者會，抨擊此舉不僅違反香港《基本法》，也剝奪了人民參與公共事務的權利。

民主派日前宣稱，若中國人大常委會決定DQ任何一位民主派議員，19名民主派將集體總辭抗議，不過此舉將讓香港立法會只剩下親北京的建治派議員。

港媒指出，在新華社發布消息後，香港政府旋即透過新聞稿表示，根據中國人大常委會決定，在第七屆立法會選舉提名期間被裁定提名無效的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格。

港府並表示，此次決定也適用於今後參選或出任立法會議員之人士；特區政府稍後會將全國人大常委會決議刊憲。

中國人大常委會在8月因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻而宣布押後立法會選舉，並延長議員任期，儘管當時港府與北京的安排惹議，民主派議員除了朱凱迪、陳志全，以及陳淑莊以外，其餘皆同意留任。