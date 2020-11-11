即起開放登記！台灣國產新冠肺炎疫苗招募2萬名受試者　有車馬、營養費等補助

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為加速國產武漢肺炎疫苗臨床試驗，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布建立受試者登記平台，民眾若有意願參與國內武漢肺炎疫苗臨床試驗，即日起至30日可至平台登錄，將以2萬人為目標。而受試者除有車馬、營養費補助，專家諮詢小組召集人張上淳也強調，萬一打出問題也將無條件治療，並由保險理賠。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，國內3支武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）候選疫苗已進入臨床試驗，第一期臨床試驗陸續將完成，準備進入二期臨床試驗，但因二期所需的受試者人數多，登記者不一定都會被納入試驗範圍，因此即起成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」。

專家諮詢小組召集人張上淳說明，第一期臨床試驗受試者大約40到60人，主要評估安全性的問題，針對低、中、高劑量觀察是否產生不良反應以及怎樣的劑量比較適當，產生的抗體狀況如何，並由主管機關專家小組詳細檢視，這些都是最初期的評估資料，確認基本的安全性，才會進入第二期臨床試驗。

張上淳指出，到了第二期臨床試驗，受試者人數將大幅增加，接種疫苗後也會嚴格監管安全性，大致可看出疫苗帶來的保護力到底夠不夠。

至於第三期臨床試驗，則比前兩期規模更大，目前國際間很多候選疫苗都已經進入第三期，也即將完成，張上淳說，這個階段透過大規模施打，就能明顯看出接種後能否真的避免感染發生，也必須花更多時間、更多資源才有可能完成。

張上淳也強調，受試者除有車馬、營養費補助，萬一打出問題也將無條件治療，並由保險理賠。

指揮中心研發組副組長吳秀梅表示，登記平台已於今日開放登記，目標募集2萬人以上，民眾如有意願參與國內武漢肺炎疫苗臨床試驗，可於11月30日前至本平台詳讀臨床試驗個人意向書內容後，再決定是否登記，登記後不代表一定會成為受試者，僅將相關資料交由疫苗廠，民眾仍保有是否參與的決定權。

不過，吳秀梅亦提醒疫苗臨床試驗意象登記平台的主要收案對象為20歲以上成年人，但若是受監護宣告或輔助宣告者，都不在登記對象。另外，若有下列任一情形者，較不適合於本平台進行登記：