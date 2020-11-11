美國總統大選歹戲拖棚　現在就看這個女人、決定川普何時離開白宮！

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國媒體預測民主黨總統候選人拜登已勝選，但總統川普拒絕認輸。國安專家表示，即使川普攻擊選舉結果的合法性，美國權力和平移轉的悠久歷史仍將維持下去。

根據路透報導，在下任總統就職日2021年1月20之前，可能出現的發展如下：

● 川普（Donald Trump）下台有最後期限嗎？有的。

美國總統大選尚未正式結束，各州選舉人12月14日將召開會議正式投票。選舉人即使有自己支持的政黨，一般仍會支持所屬州普選票得票最多的候選人。新國會將於1月6日接受選舉人團（Electoral College）的投票結果。

若拜登（Joe Biden）一如預期在選舉人團投票後獲勝，他將依憲法規定，在1月20日中午宣誓就職。

● 如果川普拒絕交接，拜登能接手掌政嗎？

可以。川普的權力最多只能拖延拜登的交接時程。

1963年的「總統交接法」（Presidential Transition Act）讓公務員在權力移轉時扮演關鍵角色。他們必須在特定期限前提供資料和使用權，給即將上任的官員。

依據法律，一旦管理聯邦建築物的美國總務署（GSA）點名了2020大選明顯勝出者，政權交接程序將進入高速運轉模式。屆時新總統的團隊就可取得簡報書、動用資金，以及派代表造訪各政府機關。

● 川普任命的總務署長墨菲 能阻止拜登上任嗎?

不能。

雖然美國媒體紛紛宣布民主黨總統候選人拜登勝選，但握有政權交接資源的總務署長墨菲（Emily Murphy）仍未簽署文件確認拜登當選，恐使交接過程受阻。過去鮮為人知的總務署，在這次大選後頓時成為媒體焦點。

美國1963年制定「總統交接法」（Presidential Transition Act）後，1949年成立的聯邦獨立機構總務署（General Services Administration, GSA）一直是政權交接計畫的重要一環。為了促進政權和平有序地轉移，降低國安風險，國會也數度針對總務署的角色修法。

過去總務署多半在媒體預測贏家後數小時至一天內確認贏家，這個確認的程序，通常距離選舉人團正式決定結果還有好幾週。

在總務署長簽署文件，「確認」總統當選人後，將正式移交給總統當選人的交接團隊數百萬美元、官員聯繫管道、各機關辦公區域和設備等。這項做法形同除了媒體預測外，聯邦政府也正式宣布大選贏家。

舉例來說:

■2016年，由於希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）承認敗選，讓時任總務署長羅斯（Denise Roth）更容易下決定，因此羅斯在選舉日隔天上午10時左右便確認川普當選。

■2000年大選，共和黨總統候選人小布希（George W. Bush）與民主黨候選人高爾（Al Gore）在佛羅里達州的得票數僅差數百票，總務署則是等到12月13日佛州重新計票結果底定後，才啟動確認程序，展開正式交接過程。

由於聯邦法規未規定墨菲應該如何做出決定，為了謹慎起見，推測她或許會等到12月14日選舉人團投完票後行動，也就是依照柯林頓政府2000年採取的時間順序。當年，總務署在最高法院12月12日做出裁定，否決在佛州重新計票要求，讓小布希當選總統後，才正式確認總統當選人。

政權交接事務的專家們11月8日已去信總務署長墨菲（Emily Murphy），呼籲她承認拜登勝選。這封來自無黨派組織「總統交接中心」（Center for Presidential Transition）的信件寫道：「儘管還有法律爭議需裁決，結果已經夠清楚，現在交接程序必須展開。」

總務署11月7日發布的聲明則指出：

「一旦基於憲法規定程序，出現明顯贏家，（總務署）就會確定誰是明顯獲勝的候選人。」 The GSA said in a statement on Saturday it "ascertains the apparent successful candidate once a winner is clear based on the process laid out in the Constitution." (REUTERS)

多位政治學家表示，他們樂觀看待這項法律架構。

不僅如此，政府官員都需宣誓擁護美國憲法。德州大學（University of Texas）國安法教授奇斯尼（Robert Chesney）表示，若拜登在選舉人團投票時獲勝，不論川普說什麼，政府官員得依此誓言承認拜登為總統。

奇斯尼說：「如果選舉人團或法院做出相反決定 (宣布拜登勝選) ，我很難相信軍隊、特勤局、聯邦調查局（FBI）和其他相關官僚機構仍會繼續服從川普。」

● 若川普拒絕離開白宮 軍隊能出動把他趕走嗎？

美軍兩名退伍軍人今年8月曾致函給參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley），提出由軍隊強迫川普卸任的可能性。

這封公開信的執筆人為退役陸軍軍官納格（John Nagl）和退役陸軍中校英林（Paul Yingling），並刊登在美國軍事新聞網站防務一號（Defense One）上。內容寫道：「假如川普在憲法任期屆滿時拒絕離開白宮辦公室，美國軍隊必須強制趕走他，請您務必下達命令。」

但另有人指出，這類行動最好交給美國特勤局，因為美國法律原則的根基之一就是，軍方人員不應涉入國內執法事務。

智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）外交與國防政策主任謝克（Kori Schake）說：「我們有因應這類情況的憲法程序，而那項解決方案中，不包括軍方。」

奇斯尼教授也說，如果川普到了1月20日總統就職日真的拒絕離開白宮，將變成「侵入者」(trespasser) ，「特勤局（Secret Service）人員會來護送他出去」。