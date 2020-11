美國總統大選歹戲拖棚　現在就看這個女人、決定川普何時離開白宮！

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國媒體預測民主黨總統候選人拜登已勝選,但總統川普拒絕認輸。國安專家表示,即使川普攻擊選舉結果的合法性,美國權力和平移轉的悠久歷史仍將維持下去。

根據路透報導,在下任總統就職日2021年1月20之前,可能出現的發展如下:

美國總統大選尚未正式結束,各州選舉人12月14日將召開會議正式投票。選舉人即使有自己支持的政黨,一般仍會支持所屬州普選票得票最多的候選人。新國會將於1月6日接受選舉人團(Electoral College)的投票結果。

若拜登(Joe Biden)一如預期在選舉人團投票後獲勝,他將依憲法規定,在1月20日中午宣誓就職。

可以。川普的權力最多只能拖延拜登的交接時程。

1963年的「總統交接法」(Presidential Transition Act)讓公務員在權力移轉時扮演關鍵角色。他們必須在特定期限前提供資料和使用權,給即將上任的官員。

依據法律,一旦管理聯邦建築物的美國總務署(GSA)點名了2020大選明顯勝出者,政權交接程序將進入高速運轉模式。屆時新總統的團隊就可取得簡報書、動用資金,以及派代表造訪各政府機關。

不能。

雖然美國媒體紛紛宣布民主黨總統候選人拜登勝選,但握有政權交接資源的總務署長墨菲(Emily Murphy)仍未簽署文件確認拜登當選,恐使交接過程受阻。過去鮮為人知的總務署,在這次大選後頓時成為媒體焦點。

美國1963年制定「總統交接法」(Presidential Transition Act)後,1949年成立的聯邦獨立機構總務署(General Services Administration, GSA)一直是政權交接計畫的重要一環。為了促進政權和平有序地轉移,降低國安風險,國會也數度針對總務署的角色修法。

過去總務署多半在媒體預測贏家後數小時至一天內確認贏家,這個確認的程序,通常距離選舉人團正式決定結果還有好幾週。

在總務署長簽署文件,「確認」總統當選人後,將正式移交給總統當選人的交接團隊數百萬美元、官員聯繫管道、各機關辦公區域和設備等。這項做法形同除了媒體預測外,聯邦政府也正式宣布大選贏家。

舉例來說:

■2016年,由於希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)承認敗選,讓時任總務署長羅斯(Denise Roth)更容易下決定,因此羅斯在選舉日隔天上午10時左右便確認川普當選。

■2000年大選,共和黨總統候選人小布希(George W. Bush)與民主黨候選人高爾(Al Gore)在佛羅里達州的得票數僅差數百票,總務署則是等到12月13日佛州重新計票結果底定後,才啟動確認程序,展開正式交接過程。

由於聯邦法規未規定墨菲應該如何做出決定,為了謹慎起見,推測她或許會等到12月14日選舉人團投完票後行動,也就是依照柯林頓政府2000年採取的時間順序。當年,總務署在最高法院12月12日做出裁定,否決在佛州重新計票要求,讓小布希當選總統後,才正式確認總統當選人。

政權交接事務的專家們11月8日已去信總務署長墨菲(Emily Murphy),呼籲她承認拜登勝選。這封來自無黨派組織「總統交接中心」(Center for Presidential Transition)的信件寫道:「儘管還有法律爭議需裁決,結果已經夠清楚,現在交接程序必須展開。」

總務署11月7日發布的聲明則指出:

「一旦基於憲法規定程序,出現明顯贏家,(總務署)就會確定誰是明顯獲勝的候選人。」

