「友你撐傘 血友生活不卡關」網站正式上線　JJ林俊傑、林心如、Bii畢書盡邀您線上彩繪紅傘　將愛心「畫」為助力

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年台灣血栓暨止血學會為響應世界血友病日「援助 + 團結」(GET + INVOLVED)的主題，自4月份起推動了「紅傘友愛守護計畫」，如今隨著「友你撐傘 血友生活不卡關」活動網站正式上線，藝人JJ林俊傑、
血友病患者因體內缺乏凝血因子，血液不易凝固，受傷容易血流不止。尤其病友因為關節長期反覆出血，常有關節病變的問題。關節一旦變形將造成不可逆的影響，必須置換人工關節，嚴重影響病友行動力及自主照顧能力。
因此對病友而言，控制出血並預防血液進入關節造成關節損傷，為最重要的治療目標。在過去血友病的治療是出血時才注射凝血因子的「需求性治療」，現行的治療趨勢是定期注射凝血因子，維持體內濃度的「預防性治療」，從源頭避免嚴重出血。
因此，台灣血栓暨止血學會提出以「紅傘」作為血友病的象徵，發起「紅傘友愛守護計畫」，因為傘的骨架就如同病友的骨架關節，若及早進行預防性治療，則可降低出血風險、避免關節損傷，維持關節功能及良好生活品質，方能撐起保護傘，支撐病友勇敢面對疾病。
隨著醫療進步，近年發展出長效型凝血因子針劑，拉長注射間隔、減少注射次數，可維持血液中更高的最低凝血因子濃度，更持久預防出血並保護關節，除提高治療方便性，也增加病友的治療意願。
以往未有預防性治療時，血友病病友平均15至20歲便需更換人工關節；現在已確診的中重度血友病病友，若治療成效良好，也有極大機會成年後關節依然可維持正常功能。但須注意的是，有些病友自覺不常出血，便認為不需注射凝血因子或自行減少注射次數，實際上仍有很多無徵兆岀血，若長期累積也會造成關節病變；因此病友需遵從醫囑，定期注射凝血因子，並減少漏打針的機率，降低出血風險。
台灣血栓暨止血學會表示，「紅傘友愛守護計畫」隨著「友你撐傘 血友生活不卡關」活動網站正式上線，同步公開名人紅傘彩繪作品及鼓勵語綠，包含藝人JJ林俊傑、林心如、Bii畢書盡、LULU黃路梓茵、Sandy吳姍儒、王子 邱勝翊、黃子佼、陳漢典，以及插畫家AUD、囂搞等皆在響應行列。「希望透過各名人一筆一畫的溫度與鼓勵，希望帶給血友病病友最溫暖的陪伴。
活動網站也同步發表結合名人紅傘彩繪作品的精彩動畫，邀請民眾以行動支持血友病病友，利用線上彩繪紅傘的功能，繪製個人專屬紅傘，並分享至Facebook，傳達對病友的支持及鼓勵，讓愛「畫」為助力帶來關懷與溫暖！