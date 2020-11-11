輝瑞武漢肺炎疫苗若獲美FDA核可 美國最快12月接種

美國衛生部長艾薩今天表示，若輝瑞大藥廠能如預期迅速將試驗中的2019冠狀病毒疾病疫苗正面初步數據送交衛生監管機關，美國政府計劃從12月起替美國民眾施打疫苗。

輝瑞（Pfizer）昨天表示，大型且後階段試驗的初步結果顯示，他們與德國夥伴BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗預防效果達90%。

輝瑞指出，預料最快下週將可取得向美國食品暨藥物管理局（USFDA）申請緊急使用許可所需的安全性資料。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）接受多家新聞網訪問時表示，食品暨藥物管理局一旦核可，美國每個月將可收到約2000萬劑輝瑞的疫苗。他表示，衛生部這個月可以開始採購供給品。

路透社報導，美國政府與輝瑞簽有19.5億美元、1億劑疫苗的合約，足以替5000萬人接種，並有增購額外5億劑的選項。

艾薩今天稍早在CNBC電視台指出，必須仔細檢視疫苗效力資料後，才能做出最終決定。

根據提供給政府的建議，優先施打對象可能是護理之家以及老人公寓內的年長者、醫護人員，以及第一線救援人員，目標在明年1月底前完成這幾類族群的接種工作。

艾薩預料，市面很快就會從輝瑞的多個競爭對手那邊得到更多預防新型冠狀病毒的疫苗，包括生技公司莫德納（Moderna）。莫德納預料將在本月底宣布旗下疫苗大規模試驗的初步結果。

艾薩告訴CNBC：「我們預料到了3月底、4月初，就會有足夠劑量替所有想接種的美國民眾進行施打。」

艾薩同時表示，聯邦政府本週將開始配發禮來公司（Eli Lilly）的抗體療法，並從新型冠狀病毒住院患者人數最多、整體確診病例數最多的區域著手。

禮來的抗體療法是透過輸注法施打，於昨天獲得緊急批准使用。

艾薩說：「我們將確保公平配發，並與各州州長密切合作。」