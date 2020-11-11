（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國現任總統川普不願認敗，在政權青黃不接之際，卻突然開除了國防部長艾斯培（Mark Esper），連FBI與CIA局長的碗也岌岌可危。多名前官員憂心，川普卸任前的恣意妄為恐危及美國國家安全。

艾斯培去年6月才上任，但二人已不對盤已有些時日，今年川普要求動用軍隊介入種族示威遭拒，更埋下將他炒魷魚的種子。艾斯培恐怕只是開端。CNN報導，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）、中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel），皆被點名為下一個開鍘的對象，原因無他，只因他們「不遵旨意」，多次與川普意見相左。

川普與其支持者亟欲從FBI取得當初他涉入「通俄門」的機密文件，但哈斯佩爾堅決反對，指此舉恐使線人身分暴露、情治網絡出現漏洞。手下不聽命，川普不開心。前CIA官員Marc Polymeropoulos憂心，獨斷的川普恐會在剩餘七十多天的任期內開除瑞伊，解密通俄門資料，使情報工作受挫。

政權轉移之際，維穩是重中之重，此時任意撤換國防、情治機構要職，不啻是國安大忌，讓敵手有可趁之機。此時美國國內尚有對大選結果不滿而蠢蠢欲動的極端右翼暴力威脅，國外更有許多潛在衝突點，都是國安隱憂。

根據NBC，阿富汗正進行和談，層出不窮的暴力滋事與美國兵力部署都是討論重點。此外，伊朗持續支持伊拉克什葉派對美國駐軍與外交人員展開攻擊、歐洲伊斯蘭恐怖活動再起、中國對台灣恫嚇力道不減，都是美國不能置身事外的國安挑戰。

【美國大選亂象】川普磨刀霍霍 FBI、CIA 局長飯碗不保？