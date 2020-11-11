台灣鴻海MIH電動車開放平台大聯盟　攜手亞馬遜AWS實現車聯網整合　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鴻海今天(11日) 宣布與全球雲服務商亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）攜手，在鴻海推出的MIH EV軟硬體開放平台深化合作，布局車聯網軟硬體整合。

AWS雲端運算示意圖 (亞馬遜官網)

鴻海指出，AWS雲網服務結合MIH軟硬體平台，有機會實現車聯網軟硬體整合，進一步建構智慧城市與出行安全車聯網生態圈。

未來AWS將針對MIH開放平台提供技術支援，包含車聯網軟硬體整合，雲端開放平台的開發與營運，透過整合Amazon深耕的智慧語音助理、影音與遊戲平台、智慧城市與居家安全服務，協助鴻海建立電動車開放平台生態圈。

在安全與規格制定上，雙方也將展開合作研發項目，AWS將協助制定開發技術平台的規格與安全協定，同時在5G設備製造與企業專網項目進行深度合作，垂直整合從工業互聯網，車聯網與物聯網到設備端的各個運算平台。

鴻海10月16日公布MIH EV軟硬開放平台，透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系。

根據鴻海新聞稿，以往汽車產業的開發，都是在封閉的體系中運作，MIH平台以開放的模式，整合ICT與汽車產業供應鏈，讓各個領域的合作夥伴，都可參與並做出貢獻。

鴻海指出，目前已收到超過75家海內外相關廠商表達意願，希望共同加入電動車生態系統。