中國新冠肺炎疫苗受試者死亡　外傳死因為自殺　巴西暫停測試

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）中國科興生技（Sinovac）疫苗CoronaVac在巴西進行第三階段人體試驗，因一名志願受試者死亡，巴西國家衛生監測局宣布暫停試驗，不過當局未進一步透漏其他資訊，只聲稱志願者的死因與疫苗試驗無關，引發國際間議論。

巴西國家衛生監測局（Anvisa）週一晚間指出，10月29日接獲一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡的通報，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗。

但巴西的生物研究中心–巴坦坦研究所（Instituto Butantan）的負責人迪馬斯·科瓦斯（Dimas Covas）正在進行Sinovac試驗，他分析了志願者死亡的資料後，評估沒有必要暫停測試。他週一曾表明，希望政府能在週二或週三會重啟最後階段的人體試驗。

根據外電10日引述警方的報告指出，參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

根據10月29日下午4時2分在聖保羅市西區警局登記的警方報告，員警接獲報案處理一起屍體事件。抵達公寓後，發現一名32歲男子陳屍在浴室的地板上，他的手臂附近有一個針筒和幾瓶藥。之後，死者的屍體被轉移到法醫研究所，驗屍報告尚未公布。對此，巴西國家衛生監測局（Anvisa）還是不願證實，只說明暫停試驗是為了確保安全性，讓外界霧裡看花。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）長期以來都對中國製新冠狀病毒疾病疫苗抱持著質疑態度，早前也公開反對採購的立場，此次，國家衛生監測局宣布暫停試驗後，更在社群媒體歡喜的慶祝說：「波索納洛又贏了一次。」引起各界批評。

CoronaVac是北京科興生物公司（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫苗，自7月3日起由巴西國家衛生監測局批准在巴西展開第3期人體試驗。

由於總統波索納洛將聖保羅州長多利亞（João Doria）視為2022年總統選舉的競爭對手，所以對多利亞發動政治戰，並對中國疫苗各種貶低。而多利亞也希望藉由中國疫苗穩固政治舞台，甚至盼在沒有政府的支持下，能如期於明年一月推出新冠病毒疫苗。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）和巴西科學問題研究所（Instituto Questão de Ciência）所長、微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）雙雙表明，將有關疫苗的討論政治化，只會造成錯誤資訊，此國家兩極分化。

他們認為，科學沒有政治偏好，不能有仇外心理、以來源歧視疫苗，只要研究結果證明疫苗的安全性和有效性，就是好的疫苗，我們的目標必須是對抗病毒和拯救生命。

巴西環球電視新聞網（GloboNews）政治經濟評論家克魯斯（Valdo Cruz）指出，連波索納洛的親信也認為，波索納洛在詳細死因調查釐清之前，就將暫停中國疫苗測試政治化，很可能變成搬石頭砸自己的腳，因為疫苗攸關全民福祉與利益，不應輕率看待。