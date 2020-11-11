美國務次卿主持台美經濟對話　20日華府、台北同步召開

國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克在9月短暫訪問台灣（照片來源：外交部提供） 國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克在9月短暫訪問台灣（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國國務卿龐培歐昨（10）日正式宣布，美國與台灣將在11月20日舉行台美經濟繁榮夥伴對話，會議將採視訊與實體方式同步進行；台灣外交部表示，這次對話將是台美經濟關係的重大里程碑。

龐培歐（Mike Pompeo）昨日在一場記者會中表示，首屆台美經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）訂於11月20日舉行，並由日前訪問台灣的國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主持。

「這場對話象徵我們與台灣—一個充滿活力的民主社會及可信賴的夥伴—的經貿關係強健並持續成長」龐培歐提及，它將有助於增進雙方在安全可靠的供應鏈、5G乾淨網絡，以及健康安全等議題的合作。

外交部今（11）日透過新聞稿表示，此次對話是「台美經濟關係的重大里程碑」，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、廣泛的合作；外交部期待與相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係。

根據外交部，經過密集磋商，雙方決定就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設，以及能源等議題進行討論。

屆時我國將由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，則將在台北以視訊方式同步參與討論。

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達維（David Stilwell）在8月底宣布將成立台美經濟暨商業對話後，柯拉克於9月訪台出席前總統李登輝的追思告別禮拜，而台美雙方便曾在當時就正式啟動台美經濟暨商業對話的相關細節交換意見。