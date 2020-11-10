幼童類流感疫情升　台灣公費疫苗僅剩41萬劑　醫籲快帶幼童來打

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署表示，近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，且0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數亦持續上升，但學齡前幼兒流感疫苗接種率僅42.1%，較往年為低。醫師提醒，天氣漸冷，流感疫情可能更盛，學齡前幼兒感染流感易引發較嚴重之併發症，請家長千萬別輕忽。

依疾管署監測資料顯示，上週(11月1日至11月7日)國內類流感門急診就診共38,011人次，較前一週上升5.4%，呈緩升趨勢，。近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，另依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數持續明顯上升，第45週陽性件數就有221件，暫為今年目前最高點，也是近3年的同期新高。

疾管署指出，目前學齡前幼兒檢出之呼吸道病原體雖以呼吸道融合病毒為主，但仍不可輕忽流感病毒之威脅。流感與一般感冒不同，病程長且有時會引起併發症，嚴重時甚至導致死亡，過去因流感併發症死亡的個案約9成沒有接種疫苗。年齡越小的嬰幼兒，因為抵抗力較差容易受到流感侵襲，感染流感病毒常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

疾管署表示，接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，目前公費流感疫苗接種數已經超過500萬劑，扣除校園接種，還剩約41萬劑在市面流通。提醒家長不可輕忽流感威脅，應儘速帶家中小寶貝至合約院所或衛生所接種疫苗，並建議先行預約後再前往。