現任候任搶疫苗熱度　拜登宣布美國人人可打 川普怨藥廠遲公布好消息

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)美國輝瑞公司(Pfizer)與德國生技公司BioNTech9日宣布,共同研發的新冠疫苗經第三階段臨床實驗,保護效果逾九成,消息傳出後美股大漲,民主黨籍候任總統拜登(Joe Biden)宣布要讓疫苗人人可打,未能成功取得連任的總統川普,則在推特上抱怨輝瑞故意在選後才釋放疫苗好消息。

拜登9日說,明年他上任的首要任務,就是全心對抗新冠肺炎疫情,他要讓美國人人能免費施打疫苗,也會做好公平有效率的疫苗分配。截至9日,美國新冠染疫人數已破千萬人,也成為全球第一個人數突破千萬例的國家。

同一時間,輸掉大選、連任夢碎的川普抱怨,藥廠和美國FDA應該早在選前就公布疫苗的好消息,根本毋須有什麼政治考量,這是為了救人!

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!