「史上最貴壁紙」康友製藥掏空疑雲　立委要求台灣金管會公布調查報告

康友財務高層及簽證會計師相繼離職，圖為8月14日康友舉行重大訊息記者會，新任發言人、董事會特助陳民郎宣布，第2季季報確定無法產生及如期繳交... 康友財務高層及簽證會計師相繼離職，圖為8月14日康友舉行重大訊息記者會，新任發言人、董事會特助陳民郎宣布，第2季季報確定無法產生及如期繳交給主管機關。 中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）康友-KY今年(2020年) 8月驚爆掏空疑雲，許多投資人股票變成壁紙。民眾黨立委蔡壁如今天（10日) 偕多名自救會成員舉行記者會，要求金管會負起責任並公布調查報告，不僅是對投資人有所交代，如此才能重建資本市場信心。

輸液及疫苗廠康友董事長黃文烈。（中央社2018年資料照）

蔡壁如在記者會中表示，港區國安法通過後，香港的金融地位衰退，而總統蔡英文今年8月19日高喊要將台灣建立為「亞洲金融中樞」；但康友-KY爆發掏空案，新台幣220億元市值變成「史上最貴壁紙」。

蔡壁如指出，2018年會計師到福建查帳時，證交所曾派2人隨行，但財報上卻顯示「應無大礙」，導致許多投資人仍逢低買進；今年8月金管會證期局雖懲處會計師，卻是稱會計師向銀行函證資金的查核不合程序，質疑當時證交所人員早已看出端倪。

蔡壁如質疑，到底是證交所人員的專業有問題，還是道德有瑕疵，「到底是被招待還是被交代？」要求證交所、證期局、金管會都須負起責任。

蔡壁如說，金管會稱調查報告已送往檢調屬於密件，但她認為金管會應公布調查報告，才能對投資人有所交代；金管會必須負起責任，重建海內外投資人對台灣資本市場的信心。

蔡壁如也提出解決方案，建議政府應建立中國KY股的舞弊鑑識查核、限制大股東內部人賣股條件，並建立跨國司法互助。

康友自救會會長唐後隆表示，他當初購買康友，是因為相信勤業會計師簽證認可的財報，因此長期持有；他的康友股票張數不多、損失不大，但加入自救會後，看到許多家庭因康友掏空疑雲遭受龐大損失，甚至生活困頓，感到相當難過。

唐後隆強調，康友案絕對不是單純的投資失利，而是蓄意詐騙，呼籲政府應正視並解決問題，改革證交所的有權無責。

投保中心11月4日表示，即日起針對英屬開曼群島商康友製藥控股公司財報不實案，奇力新、旺詮、美磊、君耀-KY、帛漢5公司內線交易案，受理投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，黃文烈等人涉嫌使英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已於8月18日起停止交易）對外公告財務報告涉有不實，而有違反證券交易法情事。

中央社引述投保中心指出，徐友彬等人涉嫌於民國106、107年間，從事奇力新電子、旺詮（已於106年6月30日終止上市）、美磊科技（已於107年6月13日終止上櫃）、君耀-KY（已於107年9月28日終止上市）及帛漢（已於107年11月29日終止上櫃）等5公司股票內線交易，而有違反證券交易法情事，經台北地方法院判決在案。

依台北地方法院判決書所載，徐友彬等人事先知悉奇力新、旺詮、美磊、君耀-KY、帛漢等5公司重大消息，而於該消息公開前，涉嫌於106、107年間先行買入奇力新、旺詮、美磊、君耀-KY、帛漢等5公司股票從事內線交易，影響證券交易市場秩序及投資人權益。

為保障投資人權益，投保中心指出，擬以相關事實及法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。

另外，投保中心延長受理和詮科技內線交易案投資人委任求償登記。

康友-KY則在10月5日召開記者會，發言人陳民郎表示，勤業眾信一連串難以想像的荒謬事務導致康友下市危機，將召開臨時股東會，並對勤業眾信2位簽證會計師及所長、營運長、風控長提告，啟動全面求償。

康友-KY小檔案 (資料來源: 中央社)

公司名稱：康友製藥控股有限公司

產業類別：生技醫療

董事長：黃文烈

工廠位置：中國安徽

資本額：10.01億元

簡介：

專注於原料藥及大輸液的生產研發，並跨足動物疫苗生產

2018年曾登上生技股王、台股股后寶座