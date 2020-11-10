響應世界科學日50周年 2020新北科學日300位師生種菜搶拿麥科風分享實驗成果

為響應一年一度「世界科學日」及第一屆臺灣科學節主 題「我的地球，我來關懷」，今(10) 日教育局將市府603大禮堂打造成大型「新北科學實驗室」， 探討大自然中所必須的氮循環反應， 現場近300名小小科學家帶來1個月前辛苦播種收成的各式新鮮蔬 菜，還有三重高中自然科學社志工同學一同協助，進行「察『鹽』 觀色」實驗。

新北科學日活動今年邁向第5年， 再度與淡江大學科學教育中心合作，結合學生生活經驗的素養教學， 不同以往的是學生1個月前已經著手進行研究， 學生在校種植各種葉菜類作物，從配合時令選擇適當的耕作葉菜， 並給予不同耕作變因控制，詳細紀錄成長差異， 今日帶著收成的新鮮蔬菜到活動現場， 透過儀器觀察蔬菜分析硝酸鹽的含量變化。最後活動現場進行｢ 誰拿麥科風｣競賽， 現場發表各式控制蔬菜生長的變因與硝酸鹽含量的差異。

淡江大學科教中心副主任鄧金培教授表示，硝酸鹽、亞硝酸鹽、 亞硝胺化合物是食安議題上常被搞混的議題， 然而硝酸鹽是植物成長所必須化合物、 亞硝酸鹽是肉類製品的護色與防腐劑、 亞硝胺化合物則是真正的致癌物。哪一種蔬菜、怎麼樣的耕作方式， 硝酸鹽的含量最低? 希望透過這次實作讓學生們體驗科學研究的樂趣。 提供這次活動實驗器材和技術協助指導的台灣默克陳委承總經理表示 ，雖然實驗的主題是限縮在一定的範圍內， 但是實驗的結果是不是符合同學的預期， 將大大考驗參加同學分析數據能力。雙溪高中藍翊珊同學表示， 藉由此活動讓他學習到不同於課堂上的內容，從種菜、 收成到實驗分析及發表，原來科學也能這麼有趣！

新北市政府教育局表示， 科學教育向下扎根一直是新北市長期推動之政策， 今日活動結合產官學資源，將「趣味性科學活動」搭配「科學研究」 本質，並結合了自然學科領域課程，鼓勵學生發掘科學研究樂趣， 驗證生活中常見的議題。這次活動也符應新課綱強調的「 探究與實作」精神，除了提升學生創意思考、 實作分析與問題解決能力，更提供了學生科學發表的舞臺， 強化自然領域的學習成效，「科學素養」是人才培育的關鍵， 更是新北市未來推動科學教育的目標。這次活動也是「2020新北 STEAM生活月」系列活動之一，讓本市親師生結合生活與學習， 給孩子帶著走的能力，相關活動請詳參官方網站(http:// www.ntpc-steam-2020event.com. tw/)。

照片來源：新北市政府教育局提供