阿公阿嬤相揪到公園 動得健康又安心

來新北，玩公園!新北市政府綠美化環境景觀處於自1 0月底起至11月在新北市淡水區、 板橋區及永和區等地的公園共將辦理6場長者工作坊， 快邀請家裡的阿公阿嬤跟厝邊隔壁相揪一起到公園運動，透過運動指 導員的引導與志工的陪伴及搭配公園內「常見的體健設施」， 讓大家動得健康又安心。

新北市政府近年來積極推動「 公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」， 在公園空間及設施改善的同時， 也針對不同年齡層族群舉辦多場次的參與式工作坊，培養民眾「 全齡及共融」的概念， 學習尊重他人及共同守護彼此使用公園的權益。景觀處已辦理過兒童 遊戲工作坊、青少年極限運動工作坊以及親子工作坊， 為強化全齡化公園宗旨，將規劃辦理6場次的長者工作坊，以公園內 「常見的體健設施」作為教材， 透過運動指導員的引導與志工的陪伴，從環境說明、運動原理、 提升肌耐力之動作教學到靜態伸展及暖身， 一系列的運動知識及操作方式，讓長者了解平時常見的設施如何使用 、要如何搭配周邊環境來增加運動的多變性、 運動時的安全及在戶外活動場域中應注意的事項等， 透過正確的運動提升身體機能、強健體魄。

新北市長侯友宜表示為打造城市綠美學，滿足市民對「綠」 色空間的追求，更要帶入「動」的元素，公園內的「硬體」 設施持續改善更新外，更導入運動指導員、志工等「軟體」服務， 提供民眾好的活動空間及設施， 希望民眾想到戶外活動時能就近到公園，持續提供市民更完善且多元 的公園休憩空間！有關長者工作坊詳情請洽02-2721- 2456 #73鄭小姐。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供