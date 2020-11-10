新北生活季推「新住民六語生活手冊」 詳解新住民在台灣常見70個問題

（台灣英文新聞/ 新北綜合報導）新北市政府11月7日、8日在新莊運動公園辦理「國際飲食文化嘉年華及新住民家庭親子日」，逾萬民眾參與。本次新北市內戶政事務所結合跨局處資源規劃逾百道新住民家鄉美食、國際文化DIY體驗、多元文化演出及新住民親子趣味賽等，市長侯友宜8日出席致詞，並公布新住民生活手冊六語版。

市長侯友宜表示，今年新北市推動好日子愛心大平台新住民關懷計畫，居住新北市的新住民結婚後首次入境6個月內未加入健保，遇疾病意外就醫時提供立即扶助。

新北市以新住民需求出發設計「新住民生活手冊六語版」，內容包含中、英、越、印、泰、緬語，這份便民手冊設計了近70個最常見且簡單易懂的生活化Q&A問答，分為「國籍歸化&一站式服務、教育學習、勞工權益、社會福利、醫療保健、交通服務、警政安全」等7項主題，讓新住民秒懂相關權益。

12月份將發送6,000份至新北市各戶所及市府國際多元服務櫃檯，新住民亦可從網站取得電子書，只要用手機就可以輕鬆掌握自身權益不漏接。

新北市政府表示，本次活動規劃逾百道新住民家鄉美食，如泰國美食女婿蛋、印尼爆漿椰絲球、柬式三明治、紅麴海苔飯捲等，讓新住民朋友不需出國就能回味道地家鄉美食，並結合客家局及原民局，讓民眾品嘗客家粢粑、原民麻糬等各族群美食，讓市民對多元文化有更多的理解、尊重與欣賞。

最引人注目的是多種融合新住民家鄉元素的親子趣味賽，有日本笑笑福面、東南亞藤球等，親子一起闖關、大展身手，更可現場挑選異國服裝，搭配專人妝髮服務體驗，於現場打卡區拍照留念。舞台上還有新住民及子女演唱家鄉歌曲及東南亞傳統舞蹈等表演，讓新住民親子共享溫馨家庭時光，也一圓對家鄉的思念。