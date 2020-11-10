【投資理財老生常談】全球糧荒成趨勢　台灣食品股別只在乎「曾經擁有」

台灣鮮熟食市場發展完善，已是民眾生活不可或缺的便利幫手。聯華食拉高鮮食代工比重，而泰山食用油品及飲料業績長紅（全家提供） 中央社記者蔡芃敏... 台灣鮮熟食市場發展完善，已是民眾生活不可或缺的便利幫手。聯華食拉高鮮食代工比重，而泰山食用油品及飲料業績長紅（全家提供） 中央社記者蔡芃敏傳真 (來源 中央社)

全球糧荒，台灣其實是缺糧國家，政府非常重視食品安全，精選價格合理且財務、業務均佳之食品股，每年殖利率5％以上，應該不困難，跟著好公司一起成長，自存退休金。

除了上周提到的獲利及股利穩定的卜蜂、厲精圖治的味全，台灣還有什麼值得關注的食品股？

食品股中的泰山(1218)近年力爭上游，營收、獲利、股息都逐漸成長。泰山近4年獲利及股息狀況分別是：105年EPS 0.36元，無股息；106年EPS 0.93元，股息0.4元；107年EPS 0.98元，配息0.8 元；108年EPS 1.2元，配息0.9元。

即使面對今年新冠肺炎疫情嚴重，但是泰山今年業績亮眼，營收比去年度幾乎月月成長，上半年稅後純益歸屬於母公司3億5898萬餘元，EPS 0.73元，比去年同期的2億4939萬元餘元，EPS 0.5元，成長高達46％，相當不易。

翻開泰山的財報，資產總額91億2187萬餘元，負債25億9559億萬餘元，資本額50億元，資本公積9億7408萬餘元，保留盈餘8億5229萬餘元，權益總計65億2627萬餘元，淨值13.41元，財務狀況良好。

獲利能力方面，營業毛利率20.11%，營業利益率3.27%，稅前淨利率2.59%，股東權益報酬率3.43%，在同類股中，算是不錯。泰山資產中，最受矚目的是持有全家超商(5903)股份達21.34%，這隻大金雞去年EPS 8.2元，配息6.5元，股價在160元左右，每年固定貢獻泰山業外收入，平均每股年收益有0.619元。

泰山最近股權之爭頻頻登上媒體，龍邦(2514)和子公司保勝投資持有泰山股權26％，保力達持股11.03%，中纖(1718)持有8.04%，元大銀行董事邱憲道5％，多方競爭的結果，使現在掌握經營權的詹家倍感壓力，只有從經營績效上，來贏得投資人認同，如此良性競爭及監督，對公司成長，應是好事，投資人只要控制合理買進成本，未嘗不是好投資。

聯華食(1231)最近宣布兩大投資案，深受矚目，分別是桃園觀音的休閒零食廠，廠房及設備共達33.1億元，基隆鮮食廠，廠房加設備共8億，加上之前購地合計14.64億元，兩大投資案總金額高達55.74億元，頗受囑目。聯華食一年生產1000萬箱零食，此次大手筆投資，著眼於兩年以後的收益，企圖心強烈，值得肯定。

聯華食近4年獲利及股息穩定，其中105年EPS 3.07元，股息1.75元，股票0.45元；106年EPS 2.54元，股息1.4元，股票0.4元；107年EPS 3.26元，股息1.8元，股票0.5元；108年EPS 3元，股息1.6元，股票0.5元。如果投資4年，連續領取聯華食股利，可分配現金股息6.55元，股票1.85元，利潤不錯。股價亦從2016年1月28元左右，漲到現在45元，投資報酬率值得肯定。

分析聯華食獲利能力，營業毛利率20.11%，營業利益率6.71%，稅前淨利率8.57%，資產報酬率1.82%，股東權益報酬率3.84%，每股浄值20.56元，在食品業同行中，獲利能力佳。今年上半年EPS 1.3元，比去年同期1.22元成長，在今年疫情嚴重，經濟不景氣現況來說，成績不差。

聯華食的財務狀況，資產總額85億8643萬餘元，負債總額49億79441萬餘元，資本額18億3325萬餘元，資本公積7265萬餘元，保留盈餘16億8531餘萬餘元，權益總計36億699萬餘元。財務穩定良好。

評估聯華食的未來性，以其兩大投資案將在後年發酵，而且其資本額18億多，還不算大，未來應該還是會採取現金、股票合併配發方式，逐步擴至大公司資產規模及市值，投資人如果買進成本不高，合適價格慢慢投資，長期持有，應該值得，唯一要注意的只有兩個字，那就是「耐心」，不要追高殺低，短線操作。

華倫巴菲特非常喜歡食品類股，看他每次出席股東會，又喝可樂，又吃冰淇淋，巧克力，還有DQ漢堡，就知道他鍾情食品類股。因為食品是民生必需品，只要公司穩健經營，可以天長地久，長期穩定獲利。



關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。