台灣高鐵假期遊合歡山•雲海夕陽星空一次滿足　還有專業嚮導教旅客辨識星星和人造衛星

高鐵假期新推出的「清境星空探索」，搭配入住退輔會清境農場的國民賓館，旅客可在農場看到最近才自英國引進、有如戴著黑面具的「薩福克羊」。中央... 高鐵假期新推出的「清境星空探索」，搭配入住退輔會清境農場的國民賓館，旅客可在農場看到最近才自英國引進、有如戴著黑面具的「薩福克羊」。中央社

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台灣高鐵公司因應脊梁山脈旅遊年開發的「清境星空探索」，由專人帶領，可在3000公尺高山賞雲海、觀夕陽。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣高鐵公司每年推陳出新各種高鐵假期旅遊產品，因應脊梁山脈年開發的「清境星空探索」，專人帶領，一次滿足在3000公尺高山賞雲海、觀夕陽、看滿天星斗，除看熱鬧也懂門道。

高鐵假期新推出的精緻遊，精選8條2天行程，2人就可成行，以台北出發到中南部行程為例，每人交通加食宿等費用從新台幣約4400元至4800元，搭高鐵下車後有專車接駁到旅館，第一天由專人帶旅客體驗必遊景點及導覽，隔天讓旅客自由活動，兼顧豐富性與時間彈性；其中南投「清境星空探索」非常受歡迎。

高鐵假期「清境星空探索」搭配入住退輔會清境農場的國民賓館，並贈送農場青青草原及小瑞士花園門票，隔日旅客可自行參訪，親近並餵食綿羊，還可看到最近才自英國引進、有如戴著黑面具的「薩福克綿羊」。

很多人都去過清境，接著順道遊合歡山，高鐵假期精緻遊的合歡山觀星之旅，與一名在當地生活28年的專業嚮導邱世杰合作，這名外號「邱教官」的嚮導，曾是武嶺基地指揮官，在武嶺基地待了18年，從此愛上合歡山，視為第2個故鄉，10年前自軍中退役後，就擔任嚮導，希望帶更多人認識合歡山千變萬化的美貌，讓旅客不只看熱鬧，還懂門道。

邱教官不但能細數合歡山的花草樹木，還能掌握隨著天氣不同變化的雲層高度，依季節特性，安排旅客在最適當的時間上山、在適合的地點欣賞合歡山的雲海、觀合歡山的夕陽及看著滿天星斗的天空，還教旅客如何辨別星星和人造衛星，以及有時劃過天際的流星。

例如高鐵假期「清境星空探索」原則上安排旅客在合歡山的暗空公園觀星，但邱教官會視當天的天氣情況，如果有更理想的觀星地點，一定不嫌麻煩帶旅客前往，讓旅客體驗在四周一片漆黑下，躺在3000公尺高山的草地上，靜靜觀賞天空陸續出現的閃爍星星及銀河，感受無聲勝有聲的境界，即使對天文不了解，也能在邱教官指引下，勾勒出星座圖案。

邱教官自行摸索攝影多年，總不吝於在導覽時，免費指導旅客如何拍出雲海的動感、夕陽的層次等剎那化為永恆的美景。

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