南台灣屏東招募全球外語師資 力拼2021年全縣國中小雙語化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣雙語教學，屏東縣政府今年度選聘25位來自美國、英國、加拿大等5國領有教師證的外籍英語教師加入縣內48所國小的教學活動，透過融入生活情境的教學模式，讓師生「不必出國，也能具備全球視野」，縣長潘孟安表示，明年還會提升外師招募人數，甚至擴及到國高中學校，讓雙語學習資源更加豐富，達到所有學校都有「英語到校服務」目標。

屏東縣教育處9日在縣府大禮堂舉辦「屏東縣外籍英語師資引進方案」記者會，縣長潘孟安、教育處長江國樑除與潮州潮和國小學生們親自體驗外籍英語教師進行的全英語足球教學課程。

縣長潘孟安強調，今年度選聘的25位外籍英語教師，分別來自美國、英國、加拿大、南非及拉丁美州的聖文森，每位外師要來屏東服務非常不容易，除了在當地需具備教師資格，每天要寫工作日誌，每個月考核一次，每2個月進行評鑑，確保教學品質，未來將逐步提升外師招募人數，預計明年底完成縣內所有學校「英語到校服務」，

屏東縣教育處表示，「大手攜小手，與世界作朋友」外師引進方案，經縣府教育處團隊透過書面審查及網路面談方式並透過學校申請及縣府審查，最後成立48所示範學校(包含14所基地學校及34所衛星學校)，並且將到其他各校進行外展巡迴服務。

屏東縣政府表示，為了讓不同國籍文化環境背景的外師能夠無縫接軌，縣府也彙集與發展出雙語版「屏東縣外籍英語教師工作手冊」，使外師進入校園教學有所依循，在學校所建立的雙語友善校園環境，除了讓學生感受國際化的氛圍外，也讓來自他鄉的外師能夠了解校園與感受屏東的溫暖。