台積電創辦人張忠謀　第4度出任APEC台灣領袖代表

總統蔡英文（中）10日召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任領袖代表出席2020年APEC經濟領袖會議 總統蔡英文（中）10日召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任領袖代表出席2020年APEC經濟領袖會議 (來源 中央社)

【最後更新：11月10日 11時40分】

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）總統蔡英文週二（10）上午召開記者會，宣布任命台積電創辦人張忠謀作為台灣經濟領袖代表，出席將於下週舉行的APEC經濟領袖會議。

APEC經濟領袖會議訂於11月20日於馬來西亞舉行，今年因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，APEC所有會議改為線上舉行。

這將是台灣積體電路製造（TSMC）創辦人張忠謀第三度接受蔡英文提名，並第四度出任我國APEC領袖代表；蔡英文自2016年執政以來，也曾任命親民黨黨主席宋楚瑜作為領袖代表。

蔡英文致詞時表示，過去張忠謀代表台灣參與APEC經濟領袖會議，對於促進台灣和其他夥伴國家的合作，成果非常豐碩，今年正值全球供應鏈重整的關鍵時刻，盼再次借重張忠謀的經驗，將台灣對區域發展的貢獻及對未來的規劃和建言，清楚傳達給所有APEC成員；她認為這不但是一個最適當的選擇，同時也非常具有意義。

張忠謀則坦言，此次APEC會議採線上進行，無法和其他領袖代表會面覺得有些「遺憾」，但在疫情如此嚴重之際會議還能召開，他也相當期待。

張忠謀指出，今年APEC會議主題是如何控制疫情與如何在疫情下持續發展經濟，以及疫情後的展望，他估計數位科技的影響力在後疫情時代將會持續增長。

張忠謀表示，在控制疫情上，台灣做得非常好，台灣在疫情期間也充分利用數位科技，「台灣有充分的經驗能夠貢獻給APEC的國家。我覺得我們有充分的準備、我們有充分的實力，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏得支持。」

蔡英文也賦予張忠謀及我國其他APEC代表團成員兩項任務。首先是讓國際社會了解台灣在全球防疫上所做出的努力，並向其他APEC會員代表再次宣示台灣願意做出更多貢獻，與各國共同努力建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。

「防疫是全球性的議題，沒有一個國家可以置身事外，國際社會的所有成員，必須不分彼此共同合作，才能面對挑戰。」蔡英文這番話也呼應她對世界衛生組織（WHO）持續排除台灣參與世界衛生大會（WHA）及相關會議的呼應。

世衛大會昨（9）日起在日內瓦復會，同樣採線上會議方式舉行，而台灣儘管成功控制國內武漢肺炎並與歐美合作研發快篩及疫苗，今年仍舊未受邀出席。蔡英文也在昨日透過臉書表示，如果世衛組織仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了世衛組織宣稱的「Health For All」理念。

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此外，蔡英文也期許今年台灣APEC代表團能夠加強台灣與各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，「面對全球供應鏈重組的時刻，我們要能拓展供應鏈上、中、下游的國際鏈結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長。」

蔡英文提及，台灣也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定的機會，深化台灣在APEC的參與，並協助台灣企業進行多元全球布局。

除了張忠謀之外，今年參與APEC年度部長會議的雙部長分別是行政院經貿談判辦公室總談判代表兼政務委員鄧振中，以及國家發展委員會主任委員龔明鑫；今年的APEC企業諮詢委員會議（ABAC）代表則為宏碁（ACER）董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨，以及廣達電腦技術長張嘉淵。