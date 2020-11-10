武漢肺炎疫苗報佳音　美股道瓊飆漲834點5個月來最猛

美股道瓊指數今天飆漲834點，創5個月來最佳表現。2019冠狀病毒疾病疫苗研發出現重大進展，促使疫情爆發後慘跌的股票強勢反彈，科技權值股則由盛轉衰，抑制大盤漲勢。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）奪走全球100萬條人命後，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技夥伴BioNTech宣布，聯手研發的疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示預防效果超過90%，為終結這場傳染病大流行帶來希望。

在這項開盤前出爐的消息激勵下，道瓊工業指數盤初一度暴漲1610點，攻上歷史盤中最高點。尾盤買氣減弱，終場勁揚834.57點，漲幅2.95%，收在29157.97點，未能刷新2月所創收盤最高紀錄，但仍寫下6月5日以來最佳單日表現。

標準普爾500指數盤中一度創歷史新高，終場上漲41.06點，漲幅1.17%，收在3550.5點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌181.45點，跌幅1.53%，收在11713.78點。

輝瑞與BioNTech疫苗研發報佳音，刺激資金輪動，類股行情大洗牌。春季疫情爆發後飽受打擊的旅遊、航空、零售、金融股強勢翻身，夏季帶動大盤迅速擺脫低谷的科技權值股淪為投資人「提款機」。

郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）股價狂漲39.3%，柯爾百貨（Kohl's）與梅西百貨（Macy's）漲幅都超過17%，美國航空集團（American Airlines）與迪士尼（Walt Disney）漲幅分別達15.2%、11.9%。

標普500指數中的金融股整體漲幅逾8%，為表現次佳的類股。美國銀行（Bank of America）與摩根大通（JPMorgan Chase）股價分別大漲14.2%、13.5%。

資金流出科技權值股，導致那斯達克指數尾盤由紅翻黑。蘋果公司（Apple）股價下挫2%，亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）跌幅都達5%左右。

疫情嚴重時期表現亮麗的居家防疫概念股賣壓沉重。影音串流巨擘網飛（Netflix）重挫8.6%，今年爆紅的視訊軟體廠商Zoom、居家健身器材公司Peloton股價分別暴跌17.4%、20.3%。

華爾街日報分析，今天美股走勢意味散戶、避險基金與其他投資機構依疫苗研發出現突破的消息迅速調整預測，認為有效的疫苗有潛力重啟深受疫情打擊的經濟領域，刺激景氣回溫並助長通貨膨脹。

這波漲勢也顯示投資人眼光放遠，不太重視當前歐美疫情嚴峻的局面。過去一週，全美幾乎每天都新增10萬例2019冠狀病毒疾病確診病例，總數飆破1000萬大關。

美國總統大選結果底定，共和黨與民主黨有望分別掌控國會兩院，也有助美股上漲。

美國大選3日正式投票，多個關鍵搖擺州票數接近，直到主流媒體7日相繼宣布代表民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）取得過半選舉人票，擊敗現任總統川普，情勢才略微明朗。

川普堅稱民主黨選舉舞弊，拒絕認輸，並在多州提起法律訴訟。所屬的共和黨大老原先保持沉默，但聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天支持川普發動法律挑戰，拒絕稱拜登為總統當選人，這場激烈選戰何時能塵埃落定，還很難說。