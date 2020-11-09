食藥署宣布回收　台灣歐業「熱拿痛錠」疑似受潮　300萬顆異常變色　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食藥署今（9）日公布限期回收歐業「熱拿痛錠」，因廠商主動通報，藥品疑似因包裝改變、乾燥劑放太少，導致藥錠因受潮異常變色，共有8批號，300萬顆受到影響。另外，由於此為指示用藥，民眾購買時不需要處方箋，難以估計有多少已流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布，歐業藥品股份有限公司的歐業「熱拿痛錠 」（O.Y. Reh Nar Tong TABLETS）共8批號因藥品有外觀異常，要求廠商應於今年11月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

批號為WD05、WD06、WD18、WD19、WE08、WE09、WE10、WG21。

食藥署指出，該藥品主成分為ACETAMINOPHEN，主要用於退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。與市售常見止痛藥普拿疼為同類藥物。要求各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署藥品組科長洪國登下午接受媒體聯訪時表示，歐業「熱拿痛錠」以前是100顆裝成一小袋，每袋附有1包乾燥劑，但現在改成大罐1000顆，但只放2包乾燥劑，因而導致藥錠變色，從淡黃色變成暗黃色。

洪國登說，食藥署已要求廠商重新評估包裝的妥適性，並於11月29日前完成回收作業、繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。另外，由於歐業「熱拿痛錠」為指示用藥，難以估計有多少量已經流入市面，由於受潮可能影響藥效，提醒民眾已購買上述批號，請勿服用。