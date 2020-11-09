台灣清大前校長劉炯朗逝世享壽86歲 貢獻計算機科學領域

清華大學今天表示，前校長劉炯朗7日病逝，享壽86歲，師生得知消息後深感悲痛，家屬設立追思網站，讓希望表達哀思的朋友可在線上悼念留言。

清華大學臉書發文指出，已故前校長劉炯朗的家屬感謝各界關心，但希望這段時間給家屬多一些平靜與隱私，劉炯朗生前與家屬決定，不會有俗世的各種儀式，但家屬設有立追思網站，可供大家悼念留言。

劉炯朗出生於中國廣東省，並在澳門就讀中小學，之後報考台灣的大學，進入台南工學院（成功大學前身）電機系就讀，後來前往美國留學，取得美國麻省理工學院博士學位，並留在美國的大學任教。

劉炯朗是為國際知名的計算機科學家，在即時系統、電腦輔助設計、離散數學等領域均有傑出貢獻，2000年獲選為中央研究院院士，並於2011年獲得有「電子設計自動化界諾貝爾獎」之稱的卡夫曼獎（Phil Kaufman Award）。

劉炯朗在美國旅居多年，直到1998年獲清華大學邀請返台，放棄美國國籍，擔任清華第二屆遴選校長，2002年自校長職務卸任後，劉炯朗仍時時關心學校發展，並於2006年起擔任校務發展諮詢委員，提供建言。

劉炯朗在校長任內籌設全國第一個科技管理學院，也倡議清華與交通、陽明、中央大學四校共組「台灣聯合大學系統」。為了讓清華擁有更多資源以求更完備建設，劉炯朗在擔任校長任內也向企業大力募款，並獲企業捐助推動台積館、旺宏館等校園建設。

劉炯朗在「人物清華」書中分享，有一次前往台北開會，會議結束後發現手機裡有10多通留言，有朋友告知同為成大畢業的台達電董事長鄭崇華想約碰面，劉炯朗二話不說就赴約，兩人用餐席間談及清華發展計畫，鄭崇華個人更爽快贈與時價約1億元的股票給學校。

劉炯朗平易近人的個性，也深深為學生所愛戴，常在校園裡走動的他，遇到獨自吃飯落單的學生還會主動攀談關心，幽默的個性更讓他與學生打成一片，劉炯朗退休前，全體師生更以「再見阿朗」活動為他歡送。