白血病高致命性 卻常被當成感冒 台灣醫：若有「四」大症狀 應盡速就醫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）急性骨髓性白血病是高致命性，且最難以治療的癌症之一，其主要症狀不典型，常被當成感冒或老化，但病程惡化快速，病患確診時往往已到了晚期。為了讓民眾及早察覺，以掌握治療黃金期，中華民國血液病學會提出「『急』刻救援 『髓』機應變 421口訣」，鼓勵民眾若出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛「四」大症狀，應儘速求診。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人田蕙芬醫師說，隨著我國人口老化，急性骨髓性白血病每年新增病例逐年上升，從十年前約500例，近年提高至超過800例。好發族群為六十五歲以上長者，約佔五成。但也不乏年輕與中壯年，四十至六十歲病友約佔三成。

田蕙芬醫師說，急性骨髓性白血病患者的骨髓會製造大量不正常血球，造成骨髓膨脹、骨骼疼痛症狀；因紅血球低下導致臉色蒼白、疲倦；白血球無法維持正常免疫反應，易莫名發燒；血小板無法發揮凝血功能，導致不明原因瘀青與出血。田蕙芬醫師指出，急性骨髓性白血病症狀易與感冒及老化混淆，容易被忽略，許多病患錯失黃金治療期，就診時往往已有生命危險。

而目前急性骨髓性白血病發病原因尚未完全了解，但長期不當暴露放射線或化學藥劑或曾因其他疾病接受化學或放射治療者，具疾病遺傳因子或基因突變者，有較高發生風險。

中華民國血液病學會理事長周文堅醫師說，為接軌國際治療水準，學會去(2019) 年成立「台灣急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組」，並積極與全球權威組織「美國國家癌症資訊網（NCCN）」交流，納入國際指引並考量台灣現況，發布最新版「台灣急性骨髓性白血病治療指引」。透過多元評估、風險分級與精準治療三大重點，提供病患個人化精準治療。

為提升民眾病識感與集結完整衛教資源，方便民眾查詢，學會成立「台灣急性骨髓性白血病衛教網站」，提供症狀、治療、日常照護全方位資訊。透過患者故事分享，鼓勵病患務必接受正規治療。同時提供就醫地圖，統整全台專門照顧此症的醫師名單，讓民眾可以一鍵掛號、快速獲得醫療協助。

田蕙芬醫師說，臨床上發現許多患者與家屬對於急性骨髓性白血病認知度較低。為了讓民眾快速記憶關鍵症狀及後續應對方法，工作小組推出「『急』刻救援 『髓』機應變 421」口號，鼓勵民眾若出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛「四」大症狀，務必就醫進行血液及骨髓「兩」種重點檢測，並且「一」定要盡速至血液科就醫，以利及早發現及治療，降低疾病對健康的衝擊。