通過611項農藥殘留檢驗　1,800公噸台灣宜蘭米今分批銷往日本

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）宜蘭米外銷日本！農業委員會農糧署今（9）日表示，1,800公噸通過日本611項農藥殘留檢驗的一年一作宜蘭米，今起將分批出口至日本，顯示宜蘭米在食味、碾米調製水準，以及安全品質上，受到日方肯定。

農糧署表示，宜蘭是全國唯一的單期稻作生產縣市，受東北季風影響，當地稻米只種植第一期作，第二期作以休耕或轉作其他綠肥作物的方式，增進土壤肥力，讓土地休養生息，也因此塑造出最佳的稻米生產環境。

五結鄉農會與鼎山國際企業有限公司合作，將通過日本611項農藥殘留檢驗的一年一作宜蘭米行銷到日本，今日是第一批出口稻米裝櫃啟運，預計在今年底前先出口20只貨櫃（約400公噸），另有1,200公噸將分批於明（2021）年出貨。

五結鄉農會為了輔導在地農民生產優質與安全的稻米，生產過程中加強對肥料施用及農藥使用之控管，經收稻榖由農會統一烘乾並低溫儲藏，以維持稻米新鮮度與食味品質。農糧署表示，宜蘭米能通過日本進口檢驗，是對推動安全農業施政成果的肯定，也是對於後續海外市場拓展的一大激勵。



根據農糧署，五結鄉農會為CAS良質米類工廠，取得ISO22000、HACCP食品安全管理、TAP稻米產銷履歷等多項認證，並設置稻米產銷契作集團產區，其精進的設備及碾製技術，都符合日本買方對於品質的要求。

農糧署表示，國際市場競爭激烈，近年政府積極鼓勵國內碾米業者加速改善碾米廠環境衛生，提升加工品質，促進我國稻米產業升級；未來農糧署將持續輔導業者逐步改善，以利爭取如日本等高品質市場之訂單。