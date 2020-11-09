復育花蟹幼苗添助力 留法科學家慧眼開發新餌料生物

新北市政府與國立臺灣海洋大學攜手推動「雙花計畫」 ，其中開發「鏽斑蟳（俗稱花蟹，萬里蟹的其中一種）」 人工繁養殖技術的過程充滿了挑戰性，尤其是花蟹蚤狀幼體(第4期 至第6期)的開口投餵餌料更是一大難題， 所幸在雙花計畫團隊的不懈努力下，終於尋得突破的關鍵橈足類-石 垣偽鏢水蚤。

雙花計畫團隊開發培育花蟹幼苗的養殖技術過程中發現影響花蟹幼苗 變態的可能因素，包括溫度和鹽度變化過大、 戶外養殖池的池水藻色無法維持、及餌料生物產能不足等， 新北市政府為了解決種苗繁養殖空間和天氣不穩定使得戶外養殖池的 溫度和鹽度變化過大的問題，已於今年7月在新北市政府所屬「 海洋資源復育園區」完成第一培育室擴建工程， 讓雙花計畫團隊有更好的養殖試驗空間。

海洋大學養殖系助理教授徐德華博士表示，為解決花蟹蚤狀幼體第4 期至第6期(簡稱花蟹幼苗)的營養不足問題， 今年特別邀請甫自法國留學歸國並獲得科技部五年愛因斯坦計畫的海 洋大學養殖系助理教授潘彥儒博士加入雙花計畫團隊， 海洋資源復育園區抽取卯澳灣的海水養殖各類海洋生物， 潘博士從卯澳灣的海水中分離並培養出各種橈腳類生物， 徐博士再將這些橈腳類生物擴大培育並分別投餵給花蟹幼苗， 發現到花蟹幼苗吃了「石垣偽鏢水蚤」後成長狀況良好， 經過多次培養試驗確定「石垣偽鏢水蚤」具有在純海水環境中存活和 快速增殖的特性， 對於滿足花蟹幼苗的營養需求具有非常可觀的應用價值， 可使更多的花蟹幼苗順利變態為大眼幼體。

新北市政府農業局長李玟表示， 本市東北角海域位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處擁有非常豐 富的浮游生物資源， 海洋大學潘彥儒博士自卯澳灣的海水中開發了石垣偽鏢水蚤這種餌料 生物，突破復育花蟹的瓶頸， 我們非常高興年輕科學家加入雙花計畫團隊與新北市政府共同發展雙 花計畫，永續海洋資源是海洋產業得以持續發展的基礎， 漁業處將會持續努力推動保育及復育相關政策，讓海洋資源能永續。