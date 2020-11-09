台灣證交所：上週外資在集中市場買超527.12億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/11/2~2020/11/6）外資在集中市場總買進金額為2,699.16億元，總賣出金額為2,172.04億元，買超為527.12億元，另統計自2020年年初至11月6日止，外資總買進金額為10兆2,052.33億元，總賣出金額為10兆8,574.51億元，累計賣超為6,522.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆4,273.07億元新台幣，占全體上市股票市值的44.15%，較10月30日的16兆6,859.49億元新台幣，增加7,413.58億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：日月光投控：買進113,518千股，賣出42,020千股，買超71,498千股。

第二名：台積電：買進105,098千股，賣出66,661千股，買超38,437千股。

第三名：元大金：買進51,597千股，賣出16,903千股，買超34,694千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進117,168千股，賣出172,161千股，賣超54,993千股。

第二名：聯電：買進291,356千股，賣出319,623千股，賣超28,267千股。

第三名：宏碁：買進58,765千股，賣出75,608千股，賣超16,843千股。