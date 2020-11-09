2020 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽

照片來源：新北市政府教育局提供
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新北市教育局與國立臺灣師範大學聯合主辦i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽，日前於恆毅中學展開，每年參加隊伍數逐年增加，今年新北市市賽參賽隊伍來自高國中小共計167隊，同場接續辦理北區區賽共有來自新北市、臺北市、桃園市各級學校參賽亦達167隊，全場超過800位小朋友同場競技！
北區區賽新北地主隊共派出143隊菁英陣容，參賽選手在3小時內即興創作「萬獸之王」、「龍貓巴士」等仿生機械獸，各組創作出來的仿生機械獸及藍芽控制機器人，將經過現場「直線接力賽」、「繞圈賽」、「翻滾賽」、「清道達人」、「三分高手」等競賽考驗，決定勝負。
PowerTech競賽採「當天製作，當天競賽」的方式，整個活動流程包含作品的機能設計製作、造型設計等，過程中學生運用圖案設計、機構、材料等所學知識，讓機械人位移不同角度投籃爭取高分、運用策略思考清出通道，並利用瞬間拉放原理而產生的牛頓定律產生位移。不僅發揮分析與想像能力，結合團隊合作精神，在規定時間內完成作品，正符合新課綱強調「探究」與「實作」的精神。
今年活動另一大亮點為增設「女力組」及「偏鄉組」，除此之外也新增「手控軌道車」九彎十拐、「手控滑翔車」滑翔落遠與「IoT自走車」競賽，運用紅外線偵測障礙並移動手臂夾離障礙物後繼續前進，須繳交創新歷程紀錄，並運用影片模式呈現作品本體，整個競賽過程融合STEAM跨域學習概念，展現學生創意。女力組獲得冠軍的中正國中許佩妤同學說：「這次跟大家一起參賽很有趣！馬上做馬上比非常刺激，很有成就感，得冠軍超級開心！」
教育局副局長歐人豪表示，新北市長期推動科學教育向下扎根及擴散普及，與國立臺灣師範大學共同辦理本競賽已經邁入第8年，結合學生生活經驗的素養教學，更能啟發學生的真學習。此外，新北市於11月辦理「2020新北STEAM生活月」，採「週週有主題」、「時時有亮點」方式規劃，共計12項系列活動接力登場(活動網站http://www.ntpc-steam-2020event.com.tw/)，讓本市親師生透過共同學習及玩樂的方式認識STEAM，結合生活與學習，給孩子帶著走的能力。