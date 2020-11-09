2020 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽

新北市教育局與國立臺灣師範大學聯合主辦i- STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽， 日前於恆毅中學展開，每年參加隊伍數逐年增加， 今年新北市市賽參賽隊伍來自高國中小共計167隊， 同場接續辦理北區區賽共有來自新北市、臺北市、 桃園市各級學校參賽亦達167隊， 全場超過800位小朋友同場競技！

北區區賽新北地主隊共派出143隊菁英陣容， 參賽選手在3小時內即興創作「萬獸之王」、「龍貓巴士」 等仿生機械獸，各組創作出來的仿生機械獸及藍芽控制機器人， 將經過現場「直線接力賽」、「繞圈賽」、「翻滾賽」、「 清道達人」、「三分高手」等競賽考驗，決定勝負。

PowerTech競賽採「當天製作，當天競賽」的方式， 整個活動流程包含作品的機能設計製作、造型設計等， 過程中學生運用圖案設計、機構、材料等所學知識， 讓機械人位移不同角度投籃爭取高分、運用策略思考清出通道， 並利用瞬間拉放原理而產生的牛頓定律產生位移。 不僅發揮分析與想像能力，結合團隊合作精神， 在規定時間內完成作品，正符合新課綱強調「探究」與「實作」 的精神。

今年活動另一大亮點為增設「女力組」及「偏鄉組」， 除此之外也新增「手控軌道車」九彎十拐、「手控滑翔車」 滑翔落遠與「IoT自走車」競賽， 運用紅外線偵測障礙並移動手臂夾離障礙物後繼續前進， 須繳交創新歷程紀錄，並運用影片模式呈現作品本體， 整個競賽過程融合STEAM跨域學習概念，展現學生創意。 女力組獲得冠軍的中正國中許佩妤同學說：「 這次跟大家一起參賽很有趣！馬上做馬上比非常刺激，很有成就感， 得冠軍超級開心！」

教育局副局長歐人豪表示， 新北市長期推動科學教育向下扎根及擴散普及， 與國立臺灣師範大學共同辦理本競賽已經邁入第8年， 結合學生生活經驗的素養教學，更能啟發學生的真學習。此外， 新北市於11月辦理「2020新北STEAM生活月」，採「 週週有主題」、「時時有亮點」方式規劃， 共計12項系列活動接力登場(活動網站http://www. ntpc-steam-2020event.com.tw/)， 讓本市親師生透過共同學習及玩樂的方式認識STEAM， 結合生活與學習，給孩子帶著走的能力。