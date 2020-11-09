【週末出遊】中台灣國際花毯節本週末開幕 百花迷宮打造「愛麗絲花境探險」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020新社花海暨台中國際花毯節將在11月14日至12月6日盛大登場，今年台中國際花毯節10周年以「愛麗絲的花境探險」為主題，運用花卉打造大型迷宮，讓民眾沉浸其中、徜徉愛麗絲的夢遊仙境。台中市副市長令狐榮達表示，這次花毯節占地1.8公頃、使用10款花種、近25萬株花草打造，歡迎民眾到台中新社來趟奇幻花境探險。

台中市副市長令狐榮達表示，今年新社花海與台中國際花毯節分別步入第15周年與第10周年，其中最亮眼的莫過於花毯節上10公尺高的主花毯─勇氣之心，重現愛麗絲勇敢對抗紅心皇后與簇擁撲克牌士兵的經典場景；而童話中的柴郡貓、拿著懷錶趕時間的兔子、瘋狂帽匠等角色，也將呈現在展區之中。

副市長令狐榮達表示指出，花毯節展期橫跨4個周末共23天，預估全台各地將有200萬人次到訪，市府也規劃豐原線、太原線兩線接駁，並在假日加開東勢線、櫻木花道線共四條免費接駁路線，建議民眾可搭乘台鐵至豐原站轉乘接駁，或將車輛停在太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘周邊免費接駁車至展區。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，花毯節因應疫情，以創新策展模式推出虛擬實境技術，民眾只要下載「大玩台中APP」就能線上賞花，不受時間距離限制，讓民眾先睹為快。

觀旅局提醒民眾，配合防疫，進入花毯節展區須全程配戴口罩並量測體溫，如果有發燒症狀或未配戴口罩者，將婉拒入場；熱門拍照地點觀旅局也劃設安全社交距離標示，讓民眾可以安心遊覽展區風光。此外，11月14日前活動會場尚在施工狀態，未開放民眾入內參觀，請民眾切勿前往，避免撲空。