台灣「蝴蝶王國」藝術科學特展　古典詩詞梁祝化蝶動人登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立臺灣博物館（以下簡稱台博館）推出最新特展「蝴蝶與福蝶：藝術與科學的共鳴」，主要展出明清時代蝴蝶相關收藏，以及寓教於樂的自然科學知識，十分生動有趣，自即日起至2021年4月25日止。

台博館與國立台灣大學昆蟲系合作推出特展，從科學、文化及藝術角度切入，分為三大展區：「人文藝術區」、「秘密花園生態區」、「保育主題曲」，結合館藏及知名昆蟲學者楊平世珍貴收藏，展覽共花三年時間籌備，342件展品包含古代詩詞、精緻古玩到藝術創作，從不同面向介紹台灣特有的蝴蝶生態。

台灣已紀錄的蝴蝶種類達454種，其中有56種台灣特有種及4種台灣特有亞種，由於蝴蝶分布的密度及特有種比例高，台灣因而有「蝴蝶王國」美譽，蝴蝶也是昆蟲界明星，不僅維持生態平衡，也是古代詩人的靈感來源，民間流傳的童話、小說集戲曲也都有許多和蝴蝶有關。

特別的是，展場入口處更以「梁祝化蝶」，透過科技數位形式訴說梁山伯與祝英台淒美的動人愛情故事，「人文藝術區」更可見楊平世收藏的精美蝴蝶玉佩、鼻煙壺、剪紙藝術等，還有無論是製作到保存都相當高難度的「蝶翅畫」，以蝴蝶翅膀為媒材，拼貼成油畫、水墨畫等，十分罕見。

楊平世表示，在教學之餘，長年專注生態保育和科普教育相關工作，因教學需求開始搜集昆蟲相關文物，沒想到多年下來收藏數目多到都可以辦展覽和大家分享了，此次精選具代表性的蝴蝶文物展出，也透過文字及圖片和大家分享背後的故事及學問。

展覽期間館方規劃專家導覽、主題座談及工作坊等多元活動，台北市立圖書館也安排行動書車於11月21日及22日台博館廣場帶來和蝴蝶相關書籍，詳情請前往官網查詢。