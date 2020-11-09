嘉義市立美術館開幕式　台灣古董車協會50輛經典名車共襄盛舉

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 前天 (11月7日) 嘉義市立美術館舉行開幕儀式，象徵著「藝術，從嘉義市出發」的嘉美館時代來臨。昨 (8日) 則有50輛車齡約在30年左右的經典古董車，齊聚嘉美館前，在廣寧街排成一列，以最優美的姿態與嘉美館相互輝映，吸引眾多民眾前往拍照。

圖/嘉義市政府官網

為了讓更多人認識古董車之美，台灣古董車發展協會等單位，特別籌備本次在嘉珍美活動，7-9日三天在嘉義地區靜態展示與遊街巡迴。

古董車像是一本充滿溫度及記憶的歷史書 記錄了當年的設計、工藝、文化與發展 (2020 在嘉珍美 古董車會 粉絲專頁)

台灣古董車發展協會表示，本次活動共計50輛古董車來到嘉義，包括BENZ W121-190SL就是1954年紐約車展所發表的雙座敞篷跑車經典車種，是Benz 史上第一部搭載直列四缸引擎的量產車，目前身價推估有千萬元。

除此之外，被譽為史上最美汽車與60年代英倫跑車風範Jaguar E-TYPE、露營車始祖級車款VOLKSWAGEN T2等，都齊聚嘉美館以最美的姿態與嘉人相逢。

在台灣古董車發展協會官方臉書，可以看到更多活動相關照片與影片，至於 2020 在嘉珍美 古董車會更詳細介紹了多輛古董車的歷史 (如下) 。

在時空中馳騁的經典 古董車像是一本充滿溫度及記憶的歷史書 記錄了當年的設計、工藝、文化與發展 經過時代的淬鍊 像美酒老茶一樣... 由 2020 在嘉珍美 古董車會發佈於 2020年11月3日 星期二

嘉義市政府在新聞稿指出，2020在嘉珍美活動由嘉義市政府、嘉義市立美術館、阿里山國家風景區管理處攜手嘉義市旅館商業同業公會、台灣古董車發展協會、中華民國藝術文物交流協會、嘉義縣市媽爸寶貝育兒發展協會等單位，以『行動美術館』的概念，搭配「古董車」串連美術、親子、景點三大元素，讓民眾賞車賞美景，暢遊嘉義。

黃敏惠市長也特別參與本次活動，感謝古董車齊聚嘉義市。