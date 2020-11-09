中國學生餐廳員工用雨鞋腳洗菜被罵翻 網友：之前喝蛋花湯還喝出半條絲襪來

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢市東湖學院學生餐廳，驚傳廚房員工居然用穿著雨鞋的腳洗菜，掉在地上的香腸撿起來不洗就放在托盤上，影片曝光後，震驚該校師生，而許多中國網友則開始分享自己在學校食堂吃出的各項奇葩物，例如絲襪、玻璃渣、毛毛蟲、及蜘蛛等。

綜合中國媒體報導，近期一則影片在中國微博上流傳，中國武漢市東湖學院學生餐廳「品味軒」被學生拍到，餐廳廚房員工穿著雨鞋用腳洗菜，一旁的工作人員忙著撿起掉在地上的香腸，洗都沒洗就放回托盤裡，還有員工站在一旁抽煙，引發網友一陣嘩然。

新聞還上了中國微博熱搜，許多網友表示，「這是人幹的事嗎？」「廚房都該無死角監控才對」「怕外賣不乾淨而禁止外賣，丟掉學生的外賣，但是自己的食堂這樣呢？」「每個武漢東湖學院的學生看到這新聞可能都要反胃了」

「承包商有實力的根本進不去大學食堂，都是關係戶。這些人連在外面開飯店都會倒閉。卻在學校混的風生水起。」

有網友說「我整個人裂開了，前幾天考試時剛在這個學院吃的飯！」

還有網友開始分享自己的經驗，「那有什麼的，我們學校食堂用碗櫃消毒烘乾機烘乾內褲」「你敢信？我在我們高中的食堂喝蛋花湯還喝出來半條絲襪」「之前大學的時候吃食堂，菜上面有老鼠屎，彈掉了接著吃，當時是一大塊肉，日子過的挺拮据的，沒捨得扔」

11月8日，武漢東湖學院證實該影片內容確有其事，已經辭退相關工作人員，並對相關管理人員作出停職處分。將進一步加強餐廳內部衛生監管。