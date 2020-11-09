身分證字號有六個一 就能免費入住台北福華

11月除了有眾所矚目的雙11優惠，還有最暖心的感恩節！在這充滿折扣與感恩的月份，台北福華大飯店也準備了許多活動要回饋給消費者們，即日起至11月30日期間推出「福華1心1意感謝您」住房活動，凡身分證字號中有超過兩個「1」即可現場折抵房價，若有六個「1」則可免費入住台北福華一晚，再贈兩客早餐，每日限量一間。

「福華1心1意感謝您」住房活動自11月1日起上線至今，民眾反應相當熱烈，免費住房的名額更是天天遭搶訂一空！可見擁有六個「1」身分證字號的台灣人民比想像中來得還多，若您的身分證字號沒有六個「1」也不用灰心，此活動另提供有二個「1」的貴賓可現場折抵200元；三個「1」可折抵300元；四個「1」可折抵400元及五個「1」可折抵500元的優惠，並且適用於官網上任何一個住房專案，這樣折抵下來，等於每人每晚最低花不到1000元，即可入住五星飯店。

此外，台北福華將於11月11日光棍節當天推出「單身最大情義相挺」住房專案，限時24小時超值快閃，祭出神秘優惠房價再享11%專屬折扣，每晚最低只要1,868元起，即便單身也能輕鬆來場Staycation！此專案11月11日00:00至23:59期間將於台北福華官網開放線上預訂，11月11日起至12日29日期間皆可入住，若想感受台北福華台版拉斯維加斯——中庭彩虹座的魅力、電話亭與理髮廳的復古風情及台式、粵式、西式、江浙等多國料理的美味，請抓緊時間預訂，讓2020的尾聲更加精采、不留遺憾！