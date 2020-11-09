泰國水燈節桃園新住民會館登場 拉近台灣與泰國「新」距離

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020泰國水燈節11月8日於桃園市新住民文化會館登場，當天活動現場特別邀請泰國講師分享泰國傳統文化，同時也準備泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等市集，體驗濃濃的泰國風。

桃園市長鄭文燦出席「2020泰國水燈節」時表示，泰國水燈節，是泰國非常重要的文化傳統，每年泰曆12月15日月圓時節，人民會聚集慶祝「燈節」，在這天將親手製作的水燈放入河流中，象徵流水帶走壞運並向河神祈福新的一年平安順利，盼透過今天的活動，拉近台泰之間的距離，讓在桃園生活的新住民朋友，感受到桃園的友善。今天活動現場也特別邀請泰國講師分享泰國傳統文化，同時也準備泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等市集，體驗濃濃的泰國風。

桃園市長鄭文燦表示，桃園的新住民人口為60,116人，位居全國第四，僅次於台北、高雄、新北，國籍分布狀況主要以中國籍佔大宗，佔63.23%，而外籍佔36.77%，其中以越南籍10,270人為最多，依次為印尼籍4,714人以及泰國籍2,318人，新住民朋友，將母國故鄉的文化、美食、工藝帶到桃園，桃園將給予新住民朋友更多的支持，打造多元文化、包容的友善城市。

鄭文燦表示，桃園新住民文化會館，提供7+1服務，包含民政、社會、教育、勞動、衛生、文化以及法務局的進駐，讓聯合服務中心的服務更加周全，更打造展覽館「House 135」，作為桃園首處以新住民、移工為對象的文化場域，鼓勵新住民及移工朋友創作、展覽。