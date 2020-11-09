台灣星宇航空首發2021桌曆•滿滿科技感　即日起至18日開放預購　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）星宇航空今天(9日) 公布首本桌曆內容，充滿太空科技感，其中有經由透視法拍攝開啟的飛機引擎，有如電影變形金剛即將現身的fu。

圖/官方臉書

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中央社引述星宇航空說，2021 STARLUX星宇航空桌曆「初始號」，是星宇航空史上第一本桌曆，採用星際銀為主色調，打造沉靜高雅的太空科技感，外包裝為金屬鋁箔袋真空收縮處理，創意模擬太空包裝，封面以銀色線條勾勒艙門輪廓及機身蒙皮鉚釘，翻開封面即象徵打開艙門，映入眼簾是鼓舞人心的一句話Time to start a new chapter，期許能重整腳步開啟嶄新的一年。

星宇航空首本桌曆內頁照片，刻意將天色及天光調整為金屬灰色調，一方面呼應太空風格，也希望能傳達衝破雲霄雨過天青的展望，同時以結構性、透視感十足的構圖，凸顯一般人難以看到的局部細節，其中發動機（引擎）內部機件、機腹構造及駕駛艙，都可看得一清二楚，尤其開啟的引擎狀態，很像電影變形金剛快現身一般。

星宇航空董事長張國煒也出現在桌曆中，以身穿機師訓練服步入星宇航空首架飛機B-58201的機艙及檢查航機的身影現身；星宇航空並讓機坪化身伸展台，由模特兒以霸氣的轉身方式，展現星宇華麗時尚的制服。

星宇航空首本桌曆今天(9日) 下午5時至18日晚間11時59分，於星宇小舖開放預購，每筆訂單限購10本，每本新台幣580元，預購首刷3000份，同時限量加贈明信片4入組。